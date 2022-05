“#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot”: da Piola a Tardelli, mezzo secolo di calcio azzurro

Il nuovo racconto di Federico Buffa per Sky: due puntate dedicate all’ex CT della Nazionale campione del mondo Antonio de Felice







Sono già passati quasi quarant’anni da quella storica serata nella quale l’Italia diventò campione battendo in finale la Germania per 3 a 1 ai Mondiali del 1982 in Spagna. Alla guida della Nazionale c’era Enzo Bearzot (1927-2010), friulano d’origine ma milanese di adozione, che considerava il calcio non solo un gioco ma una scuola di vita da cui trarre insegnamenti più profondi.

Federico Buffa ci offre la possibilità di conoscere meglio quest’uomo colto e curioso con "#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot", una produzione originale Sky Sport con due appuntamenti, il primo venerdì 20 maggio alle 18.25 su Sky Sport Uno (anche in streaming su Now) e il secondo venerdì 27 maggio alle 19.00 sullo stesso canale. Da tutti quelli che lo hanno conosciuto, ancora oggi è ricordato come un uomo fermo e deciso, retto e incorruttibile, libero e fiero sostenitore delle sue opinioni, totalmente noncurante dei compromessi. La lunga carriera di Bearzot, da calciatore prima e da allenatore poi, sono la risposta a una passione per il pallone nata presto, forse proprio quando l’Italia si aggiudicò i Mondiali nel 1938 allenata da Vittorio Pozzo (l’unico coach sino ad oggi ad aver vinto due volte consecutivamente) e grazie a una radiocronaca…