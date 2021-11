“Space Walks”, il programma dedicato allo spazio e alla “space economy”

In onda da mercoledì 24 novembre in seconda serata su Rai4 Emilio Cozzi Antonio de Felice







Lo spazio e l’infinito suscitano sempre tanta curiosità in noi, forse per quell’alone di mistero che racchiudono, anche se la “materia” non è di facile comprensione. E così, a condurci per mano in un ambiente complesso, ci pensa "Space Walks", il primo programma dedicato allo spazio e alla “space economy” in onda da mercoledì 24 novembre in seconda serata su Rai4.

Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore scientifico, nelle quattro puntate di questa prima stagione ci guida alla scoperta di mondi per noi ignoti, come la progettazione di nuovi razzi o le missioni di ieri e oggi verso la Luna o Marte. "Space Walks" affronta anche il problema della costante osservazione della Terra per la prevenzione dei disastri ambientali, tema quantomai attuale in relazione agli scenari legati al complesso tema del riscaldamento globale. Da seguire anche gli incontri con i più noti astronauti italiani come Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano.

Diversi protagonisti, infine, mostrano quanto le imprese nello spazio abbiano più o meno condizionato la nostra vita nel mondo. Dal regista Gabriele Mainetti a Leo Ortolani, creatore del fumetto "Rat-Man", dal navigatore oceanico Giovanni Soldini a Tito Stagno, voce storica della Rai che ci aveva raccontato nel 1969 il primo sbarco sulla Luna. "Space Walks" offre anche una buona occasione per conoscere da vicino le realtà industriali più innovative in campo aerospaziale, con un occhio particolare nei confronti di quella nostrana che vanta valori di assoluta eccellenza riconosciuti anche a livello internazionale.