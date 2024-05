“Speciale Meraviglie: Pompei – Le nuove scoperte”, Alberto Angela in una puntata speciale

In onda il 27 maggio su Rai1, ci guiderà attraverso le ultime meraviglie emerse dalla polvere dei secoli e mai viste prima Antonella Silvestri







"Pompei - Le nuove scoperte" è il titolo dello "Speciale Meraviglie" che andrà in onda il 27 maggio su Rai1. Attraverso gli occhi esperti di Alberto Angela, e la partecipazione del direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, lo speciale ci guiderà attraverso le ultime meraviglie emerse dalla polvere dei secoli e mai viste prima. E grazie a quattordici interviste esclusive e riprese inedite, gli spettatori avranno l’opportunità di conoscere il dietro le quinte del grande lavoro svolto dagli archeologi.

Alberto, qual è stato il suo primo incontro con la città di Pompei?

«Ero davvero molto piccolo e ricordo lo stupore. Ma nella mia memoria è ancora viva la prima volta che ho realizzato un servizio televisivo. Correva l’anno 1994… Essere a Pompei era come trovarmi davanti alla porta del tempo perché, da esploratore e giornalista, rappresentava per me la chiave per capire come vivessero gli abitanti di allora e quali fossero le differenze con la nostra vita».

E dove ci accompagnerà questa volta?

«Mi metto nei panni dello spettatore che potrà pensare: “Stasera mi fanno vedere Pompei, mi mostreranno le ultimissime scoperte, Alberto Angela mi porterà in giro in una visita guidata per respirare la vita di quell’epoca, l’arte, il dramma dell’eruzione…” In realtà la vera chicca è un’altra!».

E qual è?

«Abbiamo usato una tecnica di racconto mai utilizzata per un tempo così lungo in tv: il piano sequenza (tecnica cinematografica in cui una scena è girata in un’unica ripresa senza interruzioni, ndr). Sul grande schermo l’ha utilizzata Alfred Hitchcock, per esempio, ma per pochi minuti. Per il nostro speciale abbiamo impiegato 130 minuti di piano sequenza con un lavoro straordinario di tecnici e di operatori. Nel momento in cui la Rai festeggia i suoi 70 anni di storia, la realizzazione di questa puntata è parte di questa storia».

Cosa ci racconterà di inedito?

«Curiosità legate all’eruzione vera e propria. Spiegheremo la tecnica dei famosi calchi sulle persone, sfateremo alcuni miti come quello secondo cui gli abitanti ignoravano il cono del vulcano. In realtà il monte esisteva ma era basso ed era coperto da foreste. Inoltre, a quel tempo i nuovi ricchi si erano impossessati delle case delle vecchie famiglie benestanti trasformandole in botteghe. Ecco perché non è raro vedere una lavanderia in una abitazione sontuosa. C’era lotta sociale con la nascita delle corporazioni».

Ma quali sono le differenze più grandi tra le scoperte recenti e ciò che sapevamo già?

«In passato Pompei era considerata un grande luogo d’arte pieno di affreschi, statue, vasi, resti. Questa città è invece teatro di una grande tragedia umana e, negli ultimi trent’anni, si sta ponendo l’attenzione sugli abitanti, sul loro stile di vita. Un esempio pratico? Faremo vedere una forma di pane ancora intatta messa a cuocere dal panettiere e tirata fuori dagli archeologi».

Un tour a Pompei da consigliare alle famiglie?

«Mostrerei ai ragazzi l’anfiteatro, via dell’Abbondanza, che è il corso principale, la Casa dei Vettii, riaperta da poco, il Foro, la Casa del Fauno. Un altro percorso che suggerirei è legato all’acqua e quindi alla visita di fontane e terme».

Il 3 giugno andrà in onda uno speciale di "Ulisse".

«In occasione degli ottant’anni dello sbarco in Normandia, siamo tornati in quei luoghi. E siamo riusciti a intervistare un uomo di 100 anni, un paramedico, un sopravvissuto di quella prima tragica ondata».