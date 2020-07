Speciale “Techetechetè” dedicato ai Pooh

08 Luglio 2020 | 12:14 di Redazione Sorrisi

I Pooh sono i protagonisti di uno speciale di “Techetechetè” in onda mercoledì 8 luglio, alle 20.35. Il gruppo viene celebrato nella prima serata di Rai1 con una puntata monografica in cui viene ripercorsa la carriera della band più importante della musica italiana, nata nel 1966 e composta da Stefano D’Orazio, Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. Una carriera unica e straordinaria quella dei Pooh che rivive in tv con tutti i più grandi successi impreziositi da immagini e filmati inediti.

Un appuntamento da non perdere per chi è cresciuto con la musica della band che ha festeggiato 50 anni di carriera con una serie di concerti dal vivo che hanno visto rientrare in formazione anche Riccardo Fogli. Il cantante, infatti, dopo alcuni anni trascorsi con la band decise di lasciarla nel 1972 per dedicarsi alla carriera solista.

Non si contano i successi dei Pooh, insigniti peraltro dal Presidente della Repubblica Cossiga del titolo di Cavalieri. Lo scioglimento della band non ha scalfito il successo delle loro canzoni che risuonano ancora oggi nelle radio e nel cuore di milioni di ascoltatori.

A impreziosire la puntata l’ultima canzone realizzata da Roby Facchinetti con Stefano D’Orazio “Rinascerò, rinascerai”, dedicata alla città di Bergamo ferita dal Covid.