“Splendida cornice”, Geppi Cucciari riapre il suo salotto culturale

Divulgazione e spettacolo nel programma che torna su Rai3 giovedì 24 ottobre in prima serata Tiziana Lupi







Divulgazione e spettacolo, sono questi gli ingredienti di "Splendida cornice", il “varietà culturale” che torna su Rai3 giovedì 24 ottobre in prima serata. A “mescolarli” sarà ancora Geppi Cucciari, alle prese con «la sfida di portare con leggerezza temi culturali in prima serata in un momento televisivo così particolare».

Una sfida ambiziosa ma vinta, almeno a giudicare dai risultati delle passate edizioni.

«Non me la sento di considerarla vinta, non sono il tipo che dice: “Siamo bravi perciò andrà tutto bene” perché non si è mai abbastanza bravi. Preferisco dire che siamo felici di tornare».

La leggerezza difficilmente viene associata alla cultura.

«Sono io a portarla nel programma, è un po’ il mio modo di essere. Ci rinuncio quando devo raccontare alcune cose. Penso, ad esempio, a quando ci siamo collegati con i lavoratori di alcune fabbriche occupate, che facevano delle letture teatrali. O quando ho parlato con una staffetta partigiana di 94 anni. La cultura, invece, la portano scrittori, cantanti, studiosi, persone competenti nel loro campo. Noi diamo uno spazio».

Il motore della cultura è la curiosità: lei lo è?

«Tantissimo. Quando parlo con le persone che sono in studio, sono davvero curiosa di sapere chi sono, sentire quello che dicono. Il nostro è un pubblico reale, uno spaccato di Milano: ci sono l’infermiera, il ragioniere, la casalinga…».

E il pubblico televisivo?

«Probabilmente i grandi fruitori culturali non guardano la tv o, magari, recuperano il programma in un altro momento. Per contro, io credo molto nella tv come strumento di compagnia per chi è a casa. Faccio un programma accessibile a tutti, sperando di arrivare anche a chi, per tante ragioni, non ha la possibilità di andare al cinema, a una mostra o a visitare un museo».