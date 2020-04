“Stanotte a Firenze” con Alberto Angela su Rai1

Secondo appuntamento in viaggio per le città italiane: il David di Michelangelo e la primavera del Botticelli, gli Uffizi e la cupola del Brunelleschi

01 Aprile 2020 | 11:14 di Redazione Sorrisi

Secondo appuntamento in viaggio per l’Italia sotto la guida di Alberto Angela. Con “Stanotte a Firenze”, su Rai1 mercoledì 1 aprile alle 21.20, visitiamo una delle nostre città più amate anche all’estero.

Opere d’arte come il David di Michelangelo e la primavera del Botticelli prenderanno vita sotto i nostri occhi. Ci muoveremo in una Firenze notturna: dentro gli Uffizi, alla scoperta della cupola del Brunelleschi, del campanile di Giotto di capolavori del Rinascimento, di antiche armi e corazze, vesti sontuose e gioielli di corte. Alberto Angela ricorrerà a tecniche della polizia scientifica per far rivivere la Firenze dei Medici.

Tra gli ospiti di questa puntata: Andrea Bocelli, Giusi Buscemi e Giancarlo Giannini. Non mancherà un omaggio al professor Giovanni Bignami, astrofisico.