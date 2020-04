“Stanotte a San Pietro”: su Rai1 con Alberto Angela tra le meraviglie del Vaticano

08 Aprile 2020 | 11:31 di Redazione Sorrisi

Le immagini del Papa in preghiera in una piazza San Pietro deserta sono già scolpite nella storia. Mercoledì 8 aprile, alle 21.25 su Rai1, torna in replica “Stanotte a San Pietro”, il viaggio di Alberto Angela nelle meraviglie del Vaticano.

Una produzione che vede la collaborazione tra Rai e Vaticano, ospiti d’eccezione come Carlo Verdone e Giancarlo Giannini, con spettacolari riprese fatto con droni, effetti speciali e minifiction. Nel buio e nel silenzio della notte, Alberto Angela ci guida alla scoperta della cupola di San Pietro, della Pietà, degli affreschi della Cappella Sistina e dei giardini vaticani, di Michelangelo e Raffaello. Vedremo in televisione luoghi chiusi normalmente al pubblico, come l’Archivio Segreto, la gendarmeria e la caserma delle Guardie Svizzere.