“Stanotte a Venezia” con Alberto Angela su Rai1

25 Marzo 2020 | 11:06 di Redazione Sorrisi

Chi meglio di Alberto Angela in questi giorni di reclusione forzata può portarci fuori casa con la mente? Su Rai1 torna il ciclo di viaggi in Italia alla scoperta delle bellezze nazionali. Si parte mercoledì 25 marzo alle 21.25 con “Stanotte a Venezia”.

Una serata tra calli e campielli in una Venezia silenziosa e notturna, esploreremo la laguna e i suoi personaggi: Goldoni, Vivaldi, Marco Polo e Casanova. Tra echi di Bisanzio e delle rotte verso Oriente, marmi e mosaici ecco capolavori come la Tempesta del Giorgione e l’Uomo vitruviano di Leonardo.

Alberto Angela ci racconterà come si eleggeva il doge, come si costruiva una gondola, cosa rende unici i vetri di Murano, ma anche come lavoravano Canaletto e Tintoretto. Ci porterà dove i turisti non possono arrivare: sotto il soffitto di Palazzo Ducale, dietro le quinte della Fenice.

Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Giancarlo Giannini, Uto Ughi, Lino Guanciale, Giusi Buscemi, Luca Parmitano, Nanà Cecchi e Massimo Wertmuller. Realizzata con tecnologia 4K HDR, effetti speciali e spettacolari riprese con droni, sarà trasmessa anche sul canale Rai 4K (210 di Tvùsat).