“Stasera Italia weekend”, il sabato sera su Rete 4 con Veronica Gentili

19 Marzo 2020 | 9:45 di Simona De Gregorio

Dalla scorsa settimana è la protagonista del sabato sera di Rete 4. Ma affrontare più di tre ore di diretta con "Stasera Italia weekend" non turba Veronica Gentili: «La scorsa estate ho seguito la crisi di Governo andando in onda dalle 20.30 fino a tarda notte. Il peggior nemico per un conduttore è proprio il timore di non saper gestire gli imprevisti».

Qual è il suo segreto?

«Il mio ruolo è quello di un vigile urbano che dirige il traffico. Ascolto con molta attenzione le notizie che mi arrivano e le indirizzo agli ospiti che sono in studio o in collegamento cercando di rendere omogeneo il discorso e di offrire al pubblico un’informazione esauriente e comprensibile».

L’emergenza Coronavirus non è un tema facile.

«Sì. Proprio perché è complesso e delicato occorre essere molto presenti e razionali favorendo un dibattito tra medici, epidemiologi e politici».

Rete 4 in questo momento è dedicata all’informazione su questo tema. Non c’è il rischio di ripetitività?

«No, perché la differenza sta proprio nello stile di conduzione. Anche se gli ospiti e le notizie sono le stesse ognuno di noi ne fa un uso diverso».

Segue i talk dei suoi colleghi?

«Tutti. Ho avuto la fortuna di condurre un programma di attualità e politica in giovane età e sono molto interessata a imparare da chi ha più esperienza».

Nel privato come vive questo momento?

«Rispetto le regole. Sto a casa, leggo molto, lavoro, guardo la tv, sento al telefono familiari e amici. Ma evito di vederli perché adesso il modo migliore per prenderci cura delle persone che amiamo è stare lontano da loro».