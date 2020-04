“Stasera sogna con Massimo Ranieri”, su Raiuno

Il 25 aprile in prima serata, il sabato sera di Raiuno prosegue i suoi appuntamenti con i grandi show in replica

24 Aprile 2020 | 12:27 di Simona De Gregorio

Dopo "Il meglio di Viva RaiPlay!" con Fiorello e "Il meglio di Danza con me" con Roberto Bolle, il sabato sera di Raiuno prosegue i suoi appuntamenti con i grandi show. E il 25 aprile è la volta di "Stasera sogna con Massimo Ranieri".

Un’occasione per rivedere l’artista nei momenti più intensi della prima edizione di "Sogno e son desto", lo spettacolo andato in onda agli inizi del 2014 con una media di oltre 4.500.000 spettatori. Nato come trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale, è un classico varietà in cui Ranieri ospita numerosi amici che danno vita a duetti canori e ripercorrono aneddoti e curiosità della loro carriera. Tra i tanti, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Gino Paoli, Franco Battiato, Patty Pravo ed Edoardo Bennato.

C’è anche spazio per la poesia, il teatro, il cinema e l’arte grazie all’intervento di prestigiosi nomi come Giorgio Albertazzi, Lucia Bosè (scomparsa di recente), Stefania Sandrelli, oltreché del pittore e scultore Michelangelo Pistoletto. Non mancano omaggi ai grandi cantautori e artisti della musica italiana (come Lucio Battisti, Mia Martini, Pino Daniele e Luigi Tenco) e la proposta di indimenticabili brani del repertorio partenopeo da ’Na sera ’e maggio a Tu si’ ’na cosa grande. Infine, ad arricchire lo show, una grande sorpresa: a introdurre la serata sarà dal vivo lo stesso Massimo Ranieri, pronto a regalarci un’emozione davvero speciale.