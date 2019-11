04 Novembre 2019 | 9:15 di Solange Savagnone

Più che uno show tv, “Stasera tutto è possibile”, realizzato da Raidue in collaborazione con EndemolShine, è una festa fra amici. Si ride, si scherza e si passano due ore senza pensieri. Quest’anno il padrone di casa è Stefano De Martino, che ha preso il posto di Amadeus: «Tutti i giochi li provo in studio prima del via, per divertimento e per capire come mettere in difficoltà gli ospiti» spiega De Martino.

Già: il bello dello show, che in questa stagione ha “guadagnato” una puntata, sono i giochi, che fanno vedere personaggi famosi come Mara Venier, Ricky Memphis, Paola Perego, il Mago Forest in una veste diversa e informale: cantano, ballano, mimano, fanno gli equilibristi. «Alcuni giochi li rifaccio a casa quando ci sono gli amici a cena» dice De Martino. Ottima idea: qui sotto vi spieghiamo come fare. Che la festa cominci!