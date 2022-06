Stefano Bollani e Valentina Cenni in “Via dei Matti picture show”

Dopo l’apprezzata prima stagione, torna ad aprirsi la casa del compositore Stefano Bollani e della moglie, l’attrice e cantante Valentina Cenni, con "Via dei Matti picture show", una serata speciale in onda domenica 5 giugno alle 21.25 su Rai3.

Qual è il tema della puntata?

Stefano: «Il binomio musica e cinema, due nostre grandi passioni, non solo per motivi professionali. Tra gli amici ci sono attori ma anche registi e quindi ci piaceva esplorare l’argomento».

Ci può anticipare qualche ospite?

Stefano: «Il compositore Nicola Piovani (premio Oscar nel 1999 per le musiche de "La vita è bella", ndr) e Luca Marinelli, uno degli attori più grandi che abbiamo».

È vero che vi siete sposati ben tre volte?

Valentina: «Sì. In un teatro a Saludecio in Emilia-Romagna, lo stesso giorno in un bosco a Mondaino, un paese vicino, e dopo a Rio de Janeiro. Siamo molto appassionati del Brasile, della sua musica, della sua atmosfera».

Una coppia affiatata tra vita e lavoro. Qual è il vostro segreto?

Valentina: «Ci viene tutto naturale, ma credo che sia importante l’ascolto reciproco, non riversare sull’altro le proprie paure e frustazioni».

Stefano: «Aggiungerei l’empatia, è molto importante coltivarla».

Se vi serve un supporto musicale e lo scorso anno vi siete persi qualche puntata di "Via dei Matti Numero 0", niente paura. La coppia Bollani/Cenni ha creato un disco con il titolo del programma. È disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato cd o in vinile, con una selezione dei brani più belli trasmessi in quella edizione.