Stefano De Martino: «A “Stasera tutto è possibile” giochiamo e ci divertiamo come se fossimo bambini»

Ritorna su Rai2 e ci racconta i segreti dello show più folle della televisione Antonella Silvestri







Nonostante una serata trascorsa a teatro fino a tardi per il suo “one man show” intitolato “Meglio stasera!”, Stefano De Martino sfoggia la sua consueta energia contagiosa e tanta voglia di parlare del suo ritorno in tv in veste di padrone di casa del programma “Stasera tutto è possibile”, la cui nuova edizione sarà in onda dal 1° aprile su Rai2.

Stefano, cominciamo subito dalle novità di quest’anno.

«In linea con la versione originale del format francese, cerchiamo di mantenere molti ospiti già visti in passato. L’obiettivo è stato, sin dall’inizio, creare una comitiva di amici. È un’allegra brigata che funziona perché il divertimento è autentico: sotto i riflettori non puoi fingere. Quando entro nello studio, mi comporto con i colleghi come se fossimo a una cena insieme».

Al cast fisso, composto da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, si aggiunge qualcuno?

«Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Loro saranno sul divano per fare da comitato di accoglienza per gli altri ospiti».

Qualche volto nuovo?

«Mara Maionchi, Rocío Muñoz Morales, Aurora Ramazzotti e Fabio Caressa, tanto per citarne alcuni. Ma altri verranno a trovarci».

Ci saranno dei giochi inediti?

«Alcuni li rielaboreremo. Ne abbiamo inserito uno in cui gli ospiti sono in una cucina per preparare un piatto, ma con le mani prestate da un altro concorrente: le terranno infilate sotto al braccio. Vi lascio immaginare che pasticci faranno (ride)».

A lei che giochi piaceva fare da bambino?

«Sono nato in un’epoca in cui computer e videogiochi si usavano poco. Io giocavo per strada, un po’ a calcio, e andavo in bicicletta. A casa utilizzavo lo strummolo di legno, una sorta di trottola che facevo girare con la cordicella e facevo fermare con il tappo di una bibita».

E con suo figlio come gioca?

«Santiago si è iscritto a una scuola calcio, e quando ci vediamo sono “obbligato” a giocare a pallone pur non essendo io un appassionato. Da ragazzo non ero molto capace di stare in campo, ma con mio figlio sto recuperando…».

I suoi genitori giocavano con lei?

«Ricordo che, quando ero piccolissimo, mio padre mi portava in spiaggia e ci divertivamo in acqua o a costruire castelli di sabbia. Quando sono diventato più grande, mio nonno mi ha insegnato a giocare a carte. Però non sono riuscito mai a vincere né una partita a scopa né una a briscola con lui. Nonno era pazzesco».

C’è un gioco per il quale cambierebbe le regole?

«Quando da piccoli giocavamo a nascondino, c’era uno di noi che puntualmente si faceva male e urlava “stop gioco”. E tutto finiva. Ecco, io vorrei che oggi questo stop venisse utilizzato per fermare la guerra».

Che cosa l’ha spinta a credere che “tutto fosse possibile” nella sua carriera?

«Un senso di inadeguatezza. Chi decide di salire sul palco forse fa fatica a vivere una vita cosiddetta normale. Magari non trovi il tuo posto nel mondo e proietti le tue fantasie in una esistenza immaginaria. Quando ho capito che non volevo rimanere chiuso in una sala di danza e desideravo dare voce ad altri stimoli, ho iniziato a fare televisione e teatro».

Qual è stato il momento in cui la sua vita è cambiata?

«Parto da un nome: Antonio Tortolano, che all’epoca lavorava come redattore nello staff di “Amici”. Al mio primo provino a Cinecittà feci una coda estenuante sotto al sole: quando entrai non mi sentii bene, per cui mi ritirai. Qualche giorno dopo ricevetti una chiamata da Antonio e da un suo collega che mi convinsero a ripresentarmi al casting. Quando tornai, successe quello che poi mi ha portato fin qui. La meraviglia della vita! L’importante è farsi trovare pronti. C’è un momento in cui sei consapevole che sta avvenendo qualcosa in te e fuori di te. Si crea una magia dove tutto si gioca sull’incastro naturale degli eventi».

Il primo conduttore del programma è stato Amadeus, che lo ha guidato per quattro edizioni. E se prendesse il suo posto anche al Festival di Sanremo?

«Ho raccolto l’eredità di “Step” da Amadeus, che aveva trent’anni di carriera alle spalle che a me mancano (ride). Lui ha fatto un lavoro da Oscar. Ha riportato il Festival in una condizione eccellente dandogli uno smalto incredibile. È certamente un’esperienza che mi piacerebbe fare in futuro, ma devo dedicarmi a progetti che possano durare nel tempo. Per usare una metafora: Sanremo è la laurea, io sono iscritto al primo anno della Facoltà di tv (ride)».