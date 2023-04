Stefano De Martino: «Che magia, il profumo di caffè del vecchio “Bar Stella”»

Torna su Rai2 con il suo “late night show”. E a Sorrisi racconta la sua infanzia nel luogo (vero) da cui tutto è partito Stefano De Martino Credit: © Iwan Palombi Carmen Pugliese







È metà mattina quando il telefono squilla e interrompe il rito del caffè a casa di Stefano De Martino, una meravigliosa villa che guarda il Golfo di Napoli. E allora vogliamo proprio saperne di più…

Il suo rituale quotidiano del caffè cosa prevede? Quanti ne beve?

«Ah, qui si potrebbe aprire il capitolo di un libro. La media è di quattro, due la mattina, poi uno dopo pranzo e un altro nel tardo pomeriggio se sono a lavoro, ma capita di andare oltre! Sono molto metodico, parto dal chicco di caffè, lo macino e lo metto nella moka. Poi durante la giornata lo prendo al bar; la cialda, invece, resta l’ultima spiaggia!».

Ricorda il primo caffè?

«Certo, vivevo sopra il vero Bar Stella, mio padre faceva il barista lì quindi la mattina lo metteva in una bottiglietta di vetro e lo mandava su nel cesto di vimini che mia madre aveva calato con una corda. E il profumo inebriante del caffè si sprigionava per tutta la casa. Da piccolo vedevo questa bottiglietta che saliva quasi fosse una pozione magica preparata da mio padre per darci la carica. Una scena da cartone animato!».

Il 25 aprile riapre il “Bar Stella” e qui di caffè se ne bevono tanti. Quanto avrebbe scommesso se le avessero detto che sarebbe arrivato alla terza stagione?

«Zero! Tre anni fa sono andato in Rai con un foglio in mano e una bozza di questo “late night show”, se possiamo chiamarlo così. Ora siamo alla terza edizione, è un piccolo miracolo televisivo per me».

Si è messo in gioco anche come autore…

«Sì, ed è stata una sfida personale con il mio carattere: ho una forte mania di controllo e la responsabilità era tutta mia. Quando parti da zero hai bisogno di sperimentare, di trovare la strada in corso d’opera e in effetti dalla prima edizione a questa il programma è praticamente un altro!».

Quali sono le regole che non possono mancare a casa sua e nel programma?

«Sono per il disordine ordinato. Sono abbastanza maniaco dell’ordine e della pulizia a casa, ma non dico di togliere le scarpe prima di entrare o di fumare una sigaretta con la testa fuori dalla finestra. Mi piace vivere gli spazi e rimettere in ordine, che è un po’ quello che succede tutte le sere al Bar. Si parte da uno schema ordinato, la scaletta ha appuntamenti fissi come la band, il jingle, la Signorina buonasera, la sigla della buonanotte; all’interno di questo ordine ci sono mille imprevisti che accadono e non puoi scrivere. Poi mi piace scovare personaggi nuovi e mettere in pista “giocatori” capaci di improvvisare. Cerco di fare la televisione che Renzo Arbore definirebbe un po’ jazz».

Oggi può iniziare a mettere le spunte a vari sogni realizzati. Cosa l’ha portata fin qui?

«Il disagio e l’entusiasmo muovono tutto quello che faccio. Il primo va inteso come non sentirsi all’altezza e sempre fuori luogo, questo stare un po’ scomodo ha aiutato la mia crescita. Ed è quello che cerco di spiegare anche a mio figlio: con lo studio puoi arrivare dappertutto, quando ti senti inadatto è solo perché non hai dedicato abbastanza tempo a una cosa. Adesso ho capito che quello che non riesco a fare è solo per mancanza di tempo o dedizione. Se vuoi ottenere un risultato c’è un tempo in cui devi seminare ma poi ce n’è uno in cui devi raccogliere. E in tutto questo processo la costante è l’entusiasmo. Appena mi sento comodo e un obiettivo è facilmente raggiungibile mi annoio e voglio cambiare. Su questo devo ancora lavorare…».

Qual è l’insegnamento di suo nonno, da cui è partito il Bar Stella, di cui fa tesoro ancora oggi?

«Mio nonno era un grande commerciante, una persona all’antica molto rigorosa. Era proprietario e gestore di questo bar al centro della piazza principale del paese dove sono cresciuto (Torre Annunziata, ndr). Siccome il caffè è molto democratico e lo bevono tutti, aveva una clientela variegata e modulava il suo atteggiamento in base a chi aveva davanti per essere sempre accogliente. Io ho assorbito questo suo modo di fare, oggi fa parte di me, penso che far sentire gli altri a proprio agio sia parte del mestiere del conduttore, che è un po’ come fare il gestore di un locale».

Se le proponessero di collocarlo in uno spazio fisico reale, dove lo vedrebbe?

«Una volta mi era venuta l’idea di fare un “dopofestival” in un ristorante a Sanremo, come Fiorello. Mi piacerebbe portare “Bar Stella” in un bar vero di Roma, a Napoli sarebbe semplice, il nostro studio è lì e non cambierebbe tanto!».

Dal 29 aprile porta “Meglio stasera!”, il suo spettacolo teatrale, a Napoli, all’Augusteo. Com’è andata finora e cosa le sta dando il teatro?

«Oltre ai chili in più? Finisco con la camicia bagnata di sudore, ma il problema è che ceno sempre verso le 23.30! Scherzi a parte, azzardo nel dire che il teatro è il mio elemento. Ho unito i puntini: cantare, ballare e trovare il mio modo di raccontare le cose. In tv ho provato a fare monologhi ma sempre brevi, qui sono in scena 90 minuti e quando finisco, quando capisco che anche quella sera è andata, dico: “Ma come ho fatto?”. È bellissimo perché le persone che vengono a vedermi hanno la mia stessa aspettativa, cioè... bassissima (scherza, ndr).

Che cosa ha il teatro di particolare?

«Mi piace vedere come cambia la faccia del pubblico nel corso di un’ora e mezza. Alla fine anche lo spettatore più prevenuto che ha accompagnato la moglie o la fidanzata viene dietro le quinte a farmi i complimenti: questa è la soddisfazione più grande. La televisione è un mondo più “agitato” dove si devono sempre inventare programmi nuovi, il teatro è l’opposto, si fa sempre la stessa cosa di fronte a un pubblico ogni sera diverso. Dà modo di perfezionarsi ogni giorno, è una scuola che per me deve coesistere con la tv, perché l’una si nutre dell’altra».