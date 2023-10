Stefano De Martino: «Riapro il “Bar Stella”, vi aspetto per un caffè»

Raddoppia i suoi impegni in tv: voce narrante di "Il collegio" e conduttore dello show di Rai2 Tiziana Lupi







Stefano De Martino sta per riaprire il suo "Bar Stella", che torna su Rai2 dal 31 ottobre e andrà in onda due volte a settimana, il martedì e il mercoledì. «Abbiamo chiuso qualche mese per fare un piccolo restyling» anticipa il conduttore. «Tornerà Giovanni Esposito, il nostro avvocato D’Afflitto, che nella passata edizione ci è mancato molto. Per il resto, ci sarà la solita compagnia di giro, tanta musica, chiacchiere e ospiti. E anche l’ospite intelligente, che in ogni puntata interrogheremo su un dubbio ispirato da ciò che accade intorno a noi» spiega ancora.

Ma lei è uno da chiacchiera da bar?

«Assolutamente sì, il bar è la vera “pancia” del Paese. Il caffè è democratico, davanti a una tazzina di caffè ci trovi l’operaio e l’imprenditore, è un vero punto di incontro. Stare al bar mi piace tantissimo ed è anche un nutrimento per chi fa il mio mestiere».

Al bar, meglio il caffè o l’aperitivo?

«Il caffè, anzi, la colazione, perché io sono molto mattiniero. Mi sveglio quasi all’alba perché mi piace prendermi un po’ di tempo per me stesso: faccio colazione, poi la mia solita mezz’oretta di corsa e infine la doccia. Mi piace talmente tanto la colazione al bar che ci vado anche quando sono in albergo e potrei tranquillamente farla lì».

Mentre aspettiamo la riapertura del "Bar Stella", la seguiamo come voce narrante de "Il collegio".

«Mi piace molto l’idea di utilizzare solo la voce. Quando me lo hanno proposto, sono rimasto molto lusingato perché non credevo di avere una “riconoscibilità vocale”. In fondo mi sento ancora un eterno esordiente. E poi "Il collegio" è molto divertente».

Come le sembrano i ragazzi?

«Sono lo specchio della loro generazione. Come tutti gli adolescenti, vanno guidati ma hanno anche una stupefacente libertà di pensiero. Li ho trovati anche molto più sensibili di quanto siamo portati a pensare. E in loro c’è una tenerezza che non avrei mai immaginato, visto che il mondo in cui vivono, il nostro, mi sembra piuttosto disincantato».

Gli allievi di questa edizione sono tornati nel 2001. Lei si ricorda cosa faceva quell’anno?

«Avevo 12 anni e ballavo da due, stavo scoprendo la passione per la danza, che avrebbe smorzato l’interesse per la scuola».

Quindi si sarà sentito dire dai suoi genitori: “Se non studi, vai in collegio”.

«Era la minaccia più frequente (ride). Per questo, fino a quando non ho iniziato a elaborare, ho sempre associato la parola “collegio” a una punizione».

E ha mai “minacciato” suo figlio Santiago con lo spauracchio del collegio?

«Ogni tanto, scherzando. Lui non sa bene di cosa si tratti ma, dal modo in cui glielo dico, pensa si tratti di una cosa tremenda».

Il 26 dicembre sarà su Rai2 con un suo show.

«Una sorta di one man show con ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale che sto portando in giro dall’anno scorso. Si canta, si balla e si ride. Si intitolerà, giocando sul mio nome, "Da Natale a Santo Stefano", come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo».