Stefano De Martino torna su Rai2 con “Stasera tutto è possibile”

Sette lunedì sera con nuove sfide, tanti comici e divertimento







“STEP”, che sta per “Stasera tutto è possibile”, è andato in onda fino a fine ottobre: tre mesi di pausa e dal 13 febbraio si riparte per altri sette lunedì sera con una nuova (la nona) edizione. Al comando, senza alcun dubbio, Stefano De Martino.

Due edizioni all’anno, autunno e primavera: non lascia, anzi raddoppia.

«È stato un anno particolare, “Step” replica, io sono alla mia quinta stagione, la rete chiedeva una ripartenza in primavera, così per evitare il rischio di essere ripetitivi siamo riusciti a fare delle variazioni».

Novità primaverili?

«Ritornano persone che mancavano da un po’, come Elio delle Storie Tese. Nel format originale francese, in onda da molti anni, hanno ormai una compagnia collaudata con quel clima di comitiva dove tutti si conoscono. Verranno anche personaggi come Fabio Caressa che non sono dei comici ma giocano con noi».

Giochi nuovi?

«“Ma che bontà”. C’è un assaggiatore di piatti, una delle pietanze è al limite della commestibilità, eppure ogni volta lui deve esclamare: “Ma che bontà!” mentre altri due devono indovinare quali sono i piatti buoni. Da noi un gioco magari semplice diventa lo spunto creativo per vedere come lo interpretano gli ospiti».

Ci sarà Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni?

«Sì, con la sua Maria De Filippi. E farà una Francesca Fagnani post Festival di Sanremo».

Il vostro motto è: il gioco è bello quando dura tanto?

«Questo è un programma poco pretenzioso, visti i tempi c’è bisogno di sorridere e prendersi poco sul serio, due o tre ore così alla settimana ce le possiamo concedere. Poi ci sono i temi di attualità che purtroppo, o per fortuna, ci riportano con i piedi per terra».

Alla fine della nona edizione, lei ne avrà condotte cinque strappando il primato ad Amadeus.

«È l’edizione del “sorpasso”... Direi che lui ha di meglio da fare, mi ha lasciato una bella eredità: io grazie a questo programma mi sto facendo le ossa e soprattutto mi diverto tanto, cosa che non è scontata».