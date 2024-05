Stefano Massini presenta “Riserva indiana”

Un'inedita trasmissione su Rai3 in cui fonde l’emozione dei suoi racconti con quella delle canzoni Enrico Casarini







Non può fare a meno di raccontare, Stefano Massini. E parliamo dell’aggressione che ha subìto al Salone del Libro di Torino, alla presentazione di “Mein Kampf”, volume in cui analizza l’allucinante “manifesto” di Adolf Hitler. In lui in questi giorni bruciano ancora l’incredulità («Non me l’aspettavo, non ero preparato a una cosa simile») e la tristezza («In mezzo a tantissima solidarietà, c’è qualcuno che minimizza»). E continua: «Non posso negare di essere rimasto “ferito”, ma quel che è certo è che ora mi sento ancora più spronato a fare quello che faccio» dice lo scrittore e performer premiato a New York nel 2022 con il Tony Award, l’Oscar del teatro, per l’opera “Lehman Trilogy”.

E subito cambiamo argomento, e parliamo dei suoi ultimi progetti: a Sanremo e al Concerto del Primo Maggio abbiamo visto “L’uomo nel lampo”, duetto per voce e pianoforte con Paolo Jannacci sul dramma delle morti sul lavoro. Qui alle sue parole si intrecceranno le canzoni, in una fusione di emozioni commovente. Ora i suoi racconti si spostano in tv e prendono una nuova forma.

Da lunedì 27 maggio questo “approccio” si farà trasmissione per due settimane su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20.20, con “Riserva indiana”. La voce di Massini incontrerà quelle di amici come Jannacci, naturalmente, e Diodato, Piero Pelù, Luca Barbarossa, Coma_Cose, Motta, Vasco Brondi, Malika Ayane...

Stefano, che cosa troveremo in questa “Riserva indiana”?

«Troveremo racconti, spettatori, musicisti (è tutto dal vivo!) e amici che chiamerò a fare i capitribù».

I capitribù?

«Esatto. Per spiegarvi questa definizione torno all’Ottocento e a una tournée in Canada del grandissimo attore teatrale inglese Edmund Kean. Kean si ritrovò in platea alcuni Uroni nei loro abiti tradizionali: “Sono i rappresentanti della riserva indiana” gli spiegarono. All’uscita gli Uroni lo fermarono e gli dissero: “Non abbiamo capito nulla di quel che ha detto ma è stato così emozionante che le vorremmo proporre di diventare un capotribù della nostra riserva” e Kean accettò. Ecco, io ogni sera avrò nella mia riserva un ospite che dirà in musica cose così forti che non potrò che “nominarlo” capotribù».

Saranno incontri legati a vicende d’attualità?

«Ogni sera racconterò qualcosa che ha a che fare con i sentimenti e con le emozioni. Si parlerà di amore, di paura, di rabbia... Ma tutto finirà sempre per collegarsi al mondo, alla realtà che ci sta intorno».

Però è dal 1990 che sappiamo, grazie a Eros Ramazzotti, che non basta una bella canzone a mettere a posto le cose. Non è che affidarsi alle canzoni ci illude soltanto?

«E allora io aggiungo un’altra domanda: basta raccontare storie per cambiare le cose? Bene, io penso che la consapevolezza sia un fondamento della democrazia: dare voce a quel che accade è sempre necessario. E ricordo anche che Sigmund Freud diceva che il primo passaggio per liberarsi di un trauma interiore è raccontarlo. Insomma: quando ti racconti, ti salvi. E poi pensiamo a quanto abbia contato nella storia dell’umanità una canzone come “Imagine” di John Lennon, o a quanto abbiano pesato in Italia i pezzi di Fabrizio De André. Citando Edoardo Bennato, dirò quindi che non sono mai “solo canzonette”: autori come Paoli, De André, Jannacci, Tenco hanno tutto il diritto di stare nella nostra letteratura e dunque nella nostra identità».

Qual è la canzone che le raddrizza una giornata storta?

«È quella che coglie il mio stato d’animo più profondo, e probabilmente non espresso, di quel giorno. C’è stato un momento, per esempio, in cui ascoltavo in modo ostinato “Vivere il mio tempo” dei Litfiba. Non lo facevo solo perché Piero Pelù è uno dei pochi che chiamo davvero “amico”, ma perché mi diceva qualcosa che io non riuscivo a esprimere. Diceva che della vita si vivono sempre fasi e mai l’interezza, quindi ogni tempo è il “tuo” tempo perché rappresenta quel che sei in quel momento».

Oggi qual è il pezzo che apre la sua playlist?

«“Fai rumore” di Diodato. Voglio bene a Diodato e sarà lui il primo ospite di “Riserva indiana”, ma qui non conta l’affetto. È che io, che ho sempre amato molto il silenzio, oggi non lo sopporto».

I suoi primi ricordi musicali?

«Rino Gaetano che cantava “Ma il cielo è sempre più blu” con uno strano cilindro in testa. Mi sembrava una canzoncina per bambini e invece è serissima. Poi c’è il fulminante Renato Zero di “Viva la Rai”: ecco, pensiamo a quanto ha fatto Zero per cambiare i costumi nel nostro Paese. Arrivando agli anni del ginnasio, penso a quel matrimonio meraviglioso fra letteratura, musica e teatro che è “Per amore mio”, in cui Roberto Vecchioni rilegge il mito di Sancho Panza».

L’uso della parola che fa nei suoi spettacoli mi fa pensare che in fondo lei sia un tipo molto particolare di rapper.

«Il rap ormai comprende così tante cose diverse tra loro... E però sì: in certi spettacoli ho delle “tirate” quasi a perdifiato che mi fanno sentire molto vicino al tipo di scrittura che ha il rap».

Tra i grandi della musica internazionale, qual è quello che è riuscito a coniugare meglio le emozioni della parola e della musica?

«Sta parlando con un adepto di Bruce Springsteen! Penso che lui abbia raggiunto vette difficilmente avvicinabili. Ma c’è anche tanto altro. Per esempio, a me piace tantissimo l’imprevedibilità di certi autori. Franco Battiato spiazzò tutti con “L’imboscata”, l’album che comprendeva “La cura”. La stessa cosa vale per Giuseppe Verdi che, ormai anziano e ipercelebrato, scrisse come ultima opera “Falstaff”, completamente diversa dalle altre sue composizioni. Era una “imboscata” alla Battiato, no? Ecco, sono situazioni così che mi appassionano, che mi rivelano la bellezza della musica. Del resto io stesso sono dedito alle “imboscate”, perché mi metto costantemente in gioco. E infatti “Riserva indiana” potrebbe non essere altro che una nuova, sorprendente imboscata».