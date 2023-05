Stella Pende e la nuova edizione di “Confessione reporter”

In partenza sabato 20 maggio su Rete 4. Inchieste su argomenti d’attualità, religione e spettacolo Simona De Gregorio







Vivere fino a cent'anni in salute: un sogno di tutti che la scienza sta cercando di rendere realtà. Sui risultati di questa ricerca indaga Stella Pende nella prima puntata del nuovo ciclo di “Confessione reporter” al via sabato 20 maggio su Rete 4.

«Siamo stati in America per incontrare i più importanti studiosi impegnati su questo fronte. Sebbene non tutti abbiano lo stesso parere su fattori fondamentali come alimentazione e riparazione del Dna, la sfida comune è sconfiggere il cancro, prima causa di mortalità oggi» dice la giornalista.

Le indagini proseguiranno nelle puntate affrontando due temi scottanti: «Il primo è la pedofilia nell’ambito ecclesiastico. Tanti ragazzi, dopo aver subito molestie e aver trovato il coraggio di parlare e denunciare, non vengono creduti e la comunità in cui vivono li emargina. Ci sposteremo poi nel mondo della ginnastica ritmica e dello sport per mostrare come ballerine e atlete vengono sottoposte a regole rigidissime e a pressioni psicologiche che alimentano anoressia e bulimia. Tanto che il Coni, il Comitato olimpico nazionale, sta prendendo misure per arginare questo fenomeno in crescita».

A concludere le quattro serate è l’approfondimento sul rapporto tra moda e pellami utilizzati nella realizzazione di capi e accessori. «Per fortuna è in atto un grande cambiamento e le aziende del settore sono attente alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente» rivela Stella Pende.

Un’intervista che vorrebbe invece fare? «Vorrei incontrare Bashar al-Assad (il presidente della Siria, ndr) per chiedergli che cosa si prova a distruggere la propria terra solo per la sete di potere. E mi piacerebbe raccontare in modo approfondito il mondo del cinema oggi: è un ambito che spesso viene sottovalutato ma per me ha tra le sue file registi e attori notevoli come Pierfrancesco Favino».