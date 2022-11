Stella Pende torna con le inchieste di “Confessione reporter”

Il programma di Rete 4 arriva in seconda serata da sabato 26 novembre con quattro nuove puntate Simona De Gregorio







Tornano le inchieste e i reportage su temi caldi e scottanti di “Confessione reporter”, con documenti inediti e interviste esclusive. Il programma di Rete 4 di Stella Pende arriva in seconda serata da sabato 26 novembre con quattro nuove puntate. Nella prima si parlerà della guerra tra Russia e Ucraina.

Stella, cosa ci anticipa?

«Tutta l’attenzione è focalizzata sull’Ucraina. Noi abbiamo voluto esplorare cosa ne pensano i russi. E siamo stati a Mosca, una città che Putin tiene volutamente sotto una campana di vetro: la vita si svolge in modo del tutto normale, come se nulla stesse accadendo. E i più penalizzati sono i giovani, che sono isolati e non vedono opportunità di muoversi, conoscere altre realtà. Quindi ci siamo spostati in Turchia dove c’è la maggior parte dei rifugiati. E io sono stata a Parigi per intervistare una giovane donna russa che è cresciuta in una delle dieci città in cui vengono fabbricate le bombe atomiche. Luoghi segreti, che non hanno neanche un nome, ma sigle: la sua si chiamava C40, per esempio».

Poi ci sarà un’inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa.

«Non mi ero mai occupata di pedofilia. Ma quando ho ricevuto la lettera di un ragazzo di Enna che ha subito molestie a 11 anni, non ho potuto fare a meno di incontrarlo e affrontare il tema, purtroppo di grande attualità».

Oggi l’informazione corre online. Ma quanto conta andare sul campo?

«Tanto. Il giornalismo si fa con i piedi e con gli occhi. La notizia in tempo reale funziona per essere informati, non per capire cosa accade».

Questo è l’obiettivo di “Confessione reporter”?

«Io non credo di poter smuovere radicalmente qualcosa. Ma se riuscissi ad accendere una piccola luce, una riflessione sui problemi che affronto, sarebbe già un grandissimo passo».

E dopo una puntata sulla battaglia delle donne iraniane per i loro diritti chiuderà con un’inchiesta sulle pompe funebri... Perché?

«Parleremo di connivenza tra imprese di onoranze funebri e istituzioni pubbliche. Poi ci sarà un’inchiesta su come queste realtà siano diventate una fonte di lavoro per i giovani. Partendo da un’azienda romana che ha fondato il suo successo su una campagna di comunicazione che infrange il tabù sulla morte».

Qual è la missione da inviata più difficile che ha intrapreso?

«Ero in Pakistan 12 ore dopo la morte di Osama bin Laden, nel 2011. Mi aspettava uno stringer (il giornalista locale che aiuta i colleghi stranieri, ndr) che tremava come una foglia. Momenti che lasciano il segno. Come tutte le guerre che ho visto da vicino, da Sarajevo alla Siria. Ma anche le tragedie come l’uragano Katrina: quando vedi i morti per strada, difficile che non diventino il tuo incubo notturno».