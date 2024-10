“Striscia”… la Sicilia con Sergio Friscia e Roberto Lipari

Dietro al bancone del tg satirico ritroviamo i comici palermitani Solange Savagnone







Fino all’ultimo Antonio Ricci ha mantenuto il riserbo, ma ora è ufficiale: i palermitani Sergio Friscia e Roberto Lipari tornano dal 14 ottobre dietro al bancone di “Striscia la notizia”.

Quando il buon Ricci vi ha comunicato la lieta novella?

Roberto: «L’ho scoperto adesso, in questa intervista: devo annullare il calcetto, il padel e preparare subito le valigie. Mi mancava “Striscia”, la seguivo da casa e non vedevo l’ora di tornare in famiglia».

Sergio: «Confermo, è bellissimo passare sempre più tempo con i nostri meravigliosi telespettatori».

Lo sapete che resterete fino al 7 dicembre?

Sergio: «Ma veramente così poco? Pensavo fino a giugno».

Roberto: «Allora aspetta, che metto i cappotti in valigia».

Da bravi meridionali in trasferta, ricordatevi pure guanti e colbacco...

Sergio: «In realtà io cerco di portare la Sicilia ovunque vada, sono gli altri che devono adattarsi a noi e mettersi infradito e costume. Non mi porto nulla, infatti poi mi ammalo...».

Roberto: «Ci sono puntate in cui Sergio è elegante sopra, ma sotto è in costume!».

Quest’anno ereditate il posto da un altro siciliano “doc”, Nino Frassica, che per tre settimane ha affiancato Michelle Hunziker. Siete onorati?

Sergio: «La verità che nessuno sa è che Nino è di Bergamo. L’abbiamo ospitato nella nostra regione ed è diventato siciliano nel tempo, tanto che ora riesce pure a parlare bene in dialetto. Siamo molto contenti, ha fatto la storia della tv, è stato un bell’acquisto anche se l’ho visto poco perché sono stato molto impegnato».

Roberto: «Io invece studio, mentre tu sei in vacanza! Va sempre a finire così: quando torniamo, Sergio copia i compiti. Comunque mi sono segnato tutto nel taccuino. Trovo affascinanti i due estremi, Sicilia e Svizzera: è bello vedere mondi distanti geograficamente che funzionano benissimo. Nino è un maestro. Ormai quando una battuta è surreale si dice “alla Frassica”».

Ha lasciato un segno tangibile della sua presenza? Che ne so, uno dei suoi famosi disegni?

Sergio: «Nino aveva il mio camerino, non vorrei trovarlo tutto disegnato. Spero lo abbia lasciato pulito! Però se i murales li ha fatti bene e sono firmati, mi vendo le pareti».

Roberto: «Sergio, se vuoi puliamo tutto con la vernice bianca. Se lo ristrutturiamo bene, con gli affitti che ci sono a Milano, sai quanto ci guadagniamo?».

Diciamo la verità: ormai se non sei siciliano “Striscia” non la conduci. Qui Ricci ci cova!

Roberto: «Prima per noi siciliani c’era l’onorevole di turno che ci trovava il posto di lavoro. Ultimamente non c’è più e il suo posto l’ha preso Antonio Ricci. Penso inoltre che ci sia una connessione tra città portuali: Genova (Ricci è ligure), Napoli (Alessandro Siani), Palermo (Ficarra e Picone), c’è un “fil rouge”».

Sergio: «Di fronte a tanta poesia, non posso aggiungere altro se non che sono d’accordo: questo posto è un porto di mare!».

Siete al quarto anno consecutivo alla guida del tg satirico, con 182 puntate all’attivo. Avete rinnovato i voti di fedeltà?

Sergio: «In realtà abbiamo firmato a vita, così mi risulta. È inutile andare altrove, non c’è niente di meglio. Invecchieremo qui. O almeno, io sto invecchiando, Roberto è ancora giovane anche se è più stanco di me, considerato quello che ha combinato ad agosto. Lo dici tu?».

Roberto: «Mi sono sposato, ma non è niente di serio! Il mio primo amore resta Friscia».

Cosa mi dite del nuovo Velino, Gianluca Briganti?

Sergio: «Sono un po’ offeso perché in realtà il primo Velino ufficiale sono stato io, e mi hanno tolto questa possibilità perché è arrivato uno più bravo e bello di me. Ne parlerò con Ricci, vediamo se riusciamo a cacciarlo».

Roberto: «Sergio è troppo avanti, è stato Velino nel 2021 (ha sostituito una Velina malata, ndr): è un visionario e non lo abbiamo capito».

Sergio: «Ci sono stati altri Velini, ma in quel momento si puntava solo sulla bellezza. Gianluca è anche un grandissimo perfomer, un artista, un atleta, sa cantare. Ben venga la qualità. Sia lui che Beatrice Coari, la nuova Velina, ballano in modo incredibile».

Roberto: «Stai bluffando perché sei invidioso! Tutti questi complimenti sono falsi. Non ne hai mai fatti cosi tanti in vita tua! Gianluca è bravo, ma non è al tuo livello».

Sergio: «Infatti Ricci voleva chiamarla “Friscia la notizia”, ma poi ci ha ripensato per non fare un torto agli altri».

Domanda sul Tapiro che non può mai mancare: lo meritereste perché...

Sergio: «Perché lotto sempre con il peso e non riesco a diventare ancora più bello. Però tra qualche mese, quando dimagrirò, lo riconsegnerò».

Roberto: «Io lo merito per essere andato a vedere la partita di Coppa Italia Napoli-Palermo, che abbiamo perso 5 a 0. Me lo darei perché la prossima volta sceglierò meglio la trasferta».

Invece in quale rubrica di “Striscia” sareste onorati di apparire?

Sergio: «In quella di Paolo Marchi, che parla di cucina e cibo. Vorrei provare i piatti assieme a lui. Se potessi, lo accompagnerei in giro a mangiare».

Roberto: «Nella nuova rubrica dei Caressa, gli “Oscar dei Caressas”, in cui padre e figlia assegnano i premi satirici ai politici: vorrei tanto essere commentato da Fabio».

Sergio: «E poi la rubrica sta andando bene, tanto che gli hanno dedicato una canzone: “La Caressa della sera”...».

Infine mi dite cosa pensate del sottotitolo di questa edizione: “La voce della complottenza”?

Sergio: «Ormai so come funziona la mente di Ricci e ha ragione, riesce a capire quello che capita nella nostra società, dove ormai imperano i “tuttologi”, convinti di essere i depositari della verità».

Roberto: «Antonio ha detto una cosa bellissima: oggi contano di più le bugie della verità. L’importante è che siano attraenti. Per qualche follower in più si è perso il senso della realtà, che paradossalmente non interessa quanto la fantasia».