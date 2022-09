Su Italia 1 arriva “On stage”: quattro serate di comicità

Quante volte li abbiamo visti, magari a "Colorado" o a "Zelig", e ci siamo divertiti con le loro battute? Ma quando non sono in studio, molti comici girano l’Italia portando a teatro e nei palazzetti i loro spettacoli. E così Italia 1 ha deciso di regalarvi un posto in prima fila con "On stage", il programma in onda dal 7 settembre in prima serata dove potrete rivivere le esibizioni dal vivo in una versione adattata alle esigenze televisive.

Quattro gli appuntamenti in calendario con altrettanti artisti. Si parte con Andrea Pucci, ascendenze venete ma milanese di nascita e di adozione, con "Pucci show". Gli altri tre comici protagonisti ciascuno di una serata sono: il romano Maurizio Battista che scherza spesso sui titoli dei giornali e sugli annunci con "Tutti contro tutti"; il comasco Max Angioni, talvolta “irriverente” verso il Vangelo e creatore di tanti personaggi tra i quali Kevin Scannamanna con "Miracolato", e infine Giuseppe Giacobazzi, romagnolo doc già... dall’accento con "Gran Varietà".