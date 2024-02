Su Italia 1 ritorna “Le Iene presentano: Inside”

Anche in questa quarta edizione, riprenderà temi già trattati in precedenza da "Le Iene" per raccontarli e analizzarli alla luce di ulteriori dettagli ed elementi inediti Tiziana Lupi







Ci sono storie e argomenti che spesso meriterebbero più di un servizio all’interno di un programma televisivo. Nel 2022 "Le Iene presentano: Inside" è nato proprio per questo scopo. E il programma torna giovedì 15 febbraio, in prima serata su Italia 1. Anche in questa quarta edizione, "Inside" riprenderà temi già trattati in precedenza da "Le Iene" per raccontarli e analizzarli alla luce di ulteriori dettagli ed elementi inediti. «Inside significa “dentro”, e dentro il tema della serata vogliamo portare le persone che ci seguiranno» ha detto Davide Parenti, ideatore del programma.

E le persone in passato hanno dimostrato di gradire, visto che la media d’ascolto dell’ultima stagione, andata in onda a novembre e dicembre 2023, è stata di circa un milione di spettatori con puntate che hanno spaziato dal Servizio Sanitario Nazionale alla strage di Erba, dalle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano alla camorra e alla ‘ndrangheta. «A "Le Iene" ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 26 anni in Italia. E, con questo background, possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano» osserva Parenti. Nella prima puntata della nuova edizione di "Inside", Veronica Ruggeri torna sul caso di Serena Mollicone, la diciottenne uccisa ad Arce, in provincia di Frosinone, nel 2001: un omicidio tuttora oscuro e irrisolto, sul quale c’è sicuramente ancora molto da scoprire e da dire, di cui "Le Iene" si sono già occupate in passato. Seguiranno nelle settimane seguenti altri argomenti, come un’inchiesta di Gaetano Pecoraro su Cosa Nostra, un reportage di Cizko sulla comunità di San Patrignano e uno di Alessandro De Giuseppe sul mondo del doping.