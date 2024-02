Su Rai1 lo show “Atuttocuore” di Claudio Baglioni

Lo show tratto dai concerti tenuti lo scorso settembre allo stadio centrale del Foro Italico, a Roma Tiziana Lupi







Qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dalle scene nel 2026, ma c’è da scommettere che, fino a quel momento, Claudio Baglioni continuerà a regalarci la sua musica. Lo farà anche in tv, il 14 febbraio su Rai1, con "Atuttocuore", lo show tratto dai concerti tenuti lo scorso settembre allo stadio centrale del Foro Italico, a Roma. Accompagnato da 101 artisti sul palco (21 polistrumentisti della band-orchestra e 80 tra coristi, ballerini e performer), Baglioni non si risparmia e dà vita a un Rock-Opera-Show (ideato con Giuliano Peparini che ne cura la direzione artistica e la regia teatrale). Lo show è ambientato in un futuro senza tempo in cui il cuore dei protagonisti, incluso il cantautore, batte in vertiginose salite e discese lungo l’immaginaria scala del tempo, per restituire un cuore a questo presente che sembra averlo smarrito. E per ricordarci che l’unico tempo reale, che vale davvero la pena vivere, è quello che ha il ritmo del battito del nostro cuore.

Tutto avviene sulle note di quasi quaranta successi di Baglioni, da "E tu come stai?" a "W l’Inghilterra", da "Noi no" a "La vita è adesso", passando per "Strada facendo" e "Questo piccolo grande amore" e concludendo con "Poster". Intanto continua il suo tour nelle maggiori arene indoor d’Italia: Baglioni sarà al Nelson Mandela Forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di Livorno (17 febbraio) e al Palazzo dello Sport di Roma, dove alle date del 22, 23 e 24 è stata aggiunta quella del 25 febbraio.