Su Rai1, Mara venier torna al timone di “Domenica in”

Da straordinaria padrona di casa, Mara Venier è pronta ad accogliere i suoi ospiti nel fine settimana. L’appuntamento è alle 14 dell’11 settembre con "Domenica In", che la vede alla guida del contenitore di Rai1 per il quinto anno consecutivo.

E, dopo il grande successo dello scorso anno, questa edizione si arricchisce di novità che sorprenderanno i telespettatori. Un assaggio? Al centro dello studio ci saranno le interviste “one to one” dove vedremo Mara, in un clima leggero e amichevole, chiacchierare con i suoi ospiti trasformando ogni incontro in un interessante racconto sulla vita privata e pubblica dei maggiori protagonisti dello spettacolo e della vita culturale del nostro Paese.

Come di consueto, la trasmissione presenterà un occhio vigile ai fatti di stretta attualità e l’orchestra in studio sottolineerà i passaggi salienti della trasmissione. Ma, soprattutto, sarà un’edizione all’insegna dell’allegria dove la Venier festeggerà anche un importante traguardo: nel 2023, infatti, saranno 30 anni dal suo primo "Domenica In".