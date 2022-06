Su Rai2 al via “Tv Raider – le storie di Donnavventura”

La squadra di reporter al femminile torna alla Rai dopo 20 ani per raccontare l'Italia Donnavventura Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo più di vent’anni in cui è ribalzata tra le reti Mediaset, “Donnavventura” torna in Rai, ogni domenica alle 12.05, a partire dal 5 giugno fino al 7 agosto su Rai2 e su Rai Play, con un’edizione dedicata al territorio italiano e una formula nuova ribattezzata “Tv Raider: le storie di Donnavventura”.

Si tratterà di un docu-reality in dieci puntate per raccontare le bellezze del nostro Paese, alla scoperta di luoghi e itinerari inediti, con particolare rispetto all’ambiente e alla natura. Un viaggio dal Piemonte a Lampedusa, passando anche per le isole, con una squadra di ragazze selezionate fra oltre 160.000 candidate, pronte a diventare reporter e a cimentarsi in un’ avventura emozionante. Insieme a loro, alcune protagoniste delle edizioni passate che si alterneranno nelle diverse puntate.