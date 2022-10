Su Rai2 c’è Mia Ceran con “Nei tuoi panni”

Il nuovo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 17 a partire dal 17 ottobre Simona De Gregorio







Avete mai immaginato di scambiarvi con un membro della vostra famiglia? È quello che accadrà in "Nei tuoi panni", il nuovo programma in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì alle 17 a partire dal 17 ottobre e condotto da Mia Ceran.

Ogni settimana sarà protagonista una famiglia e ogni giorno un componente prenderà il posto dell’altro. Quindi, dopo aver mandato in onda i filmati che documentano cosa è avvenuto, la Ceran commenterà in studio i loro comportamenti con l’aiuto di esperti.

«L’idea è nata con l’arrivo di mio figlio Bruno Romeo (14 mesi, avuto dal compagno Federico Ferrari, ndr). Da quando è nato, le persone intorno a me, soprattutto i nonni, sono diventate centrali. E ho pensato che i rapporti familiari, i legami e gli scontri, fossero un argomento che riguarda tutti: a volte ci si sente giudicati o non capiti e imparare a relazionarsi è importante» dice la Ceran, che non ha dubbi sulla persona con la quale farebbe cambio. «Mi piacerebbe prendere il posto per un giorno della bisnonna di mio figlio: non riesco a immaginare cosa significhi essere l’architrave di una famiglia per tre generazioni». E la conduttrice, che ha appena annunciato di essere in attesa del secondo figlio, aggiunge: «Invece non vorrei essere nei panni della madre di una figlia ribelle come sono stata io da ragazza! (ride)».