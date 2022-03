Su Rai2 l’omaggio a Ugo Tognazzi per il suo centenario

Giovedì 17 marzo in prima serata "La voglia matta di vivere", un documentario girato da suo figlio Ricky Ugo Tognazzi Alberto Rivaroli







Era nato il 23 marzo di 100 anni fa. Stiamo parlando di Ugo Tognazzi, uno degli attori più amati del cinema italiano, scomparso nel 1990 a 68 anni. Un fuoriclasse assoluto per talento e duttilità, ma anche un uomo simpatico e innamorato della vita. In occasione del suo centenario, Rai2 propone giovedì 17 marzo in prima serata "La voglia matta di vivere", un documentario girato lo scorso anno da un fan molto particolare: Ricky Tognazzi, suo figlio maggiore nonché attore e regista assai noto.

Un affettuoso viaggio nella vita e nella carriera di un re della commedia all’italiana, capace però di rivelare anche un talento drammatico. Accanto alle scene più belle dei suoi film (da "I mostri" ad "Amici miei", da "La voglia matta" a "Il vizietto", fino a "La tragedia di un uomo ridicolo", che gli valse il premio come miglior attore a Cannes) scorrono le immagini del Tognazzi privato, innamorato della famiglia e della cucina. A raccontarlo, tra gli altri, Claudia Cardinale, Pupi Avati, Ornella Muti, Michele Placido e Aurelio De Laurentiis.