Su Rai2 torna in campo “Quelli che il calcio”

30 Ottobre 2020 | 9:18 di Redazione Sorrisi

Dopo l’inevitabile sospensione a causa della pandemia, la formazione tipo è pronta a scendere nuovamente in campo. Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Mia Ceran tornano a condurre "Quelli che il calcio", il programma di intrattenimento sportivo che segue e commenta le partire di serie A.

Si parte il 1° novembre alle ore 14 su Raidue. E proprio il Covid-19 rimane al centro di un campionato che si è dimostrato appassionante e per nulla scontato già dalle prime giornate. Sullo stato dei giocatori e sull’esito delle partire pesa, infatti, anche l’andamento dell’epidemia. Una stagione calcistica complicata che Luca, Paolo e Mia affrontano con un tocco di allegria, potendo contare sulle imitazioni di Ubaldo Pantani e sull’ironia della ex iena Enrico Lucci. Non mancano poi gli ospiti e i collegamenti con gli inviati dai campi. Tra new entry e conferme del cast troviamo anche Melissa Greta Marchetto, Brenda Lodigiani e Federico Russo.