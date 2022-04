Su Rai2 torna la comicità di “Made in Sud”

Lo show riparte il 18 aprile in prima serata con Lorella Boccia e Clementino Antonella Silvestri







«Da giovanissima incontrai Nando Mormone (produttore di “Made in Sud”) al quale espressi il mio sogno di condurre il programma comico di Rai2. Non avevo l’esperienza necessaria ma gli dissi che prima o poi su quel palco ci sarei salita e così è stato. Realizzo un grande sogno e sono contenta di affiancare tanti comici che fanno il lavoro più difficile del mondo, soprattutto in questo periodo storico provato dalla pandemia e dalla guerra: quello di regalare leggerezza e strappare un sorriso alle persone che ci seguono» queste le parole di Lorella Boccia, la nuova conduttrice di "Made in Sud" che riparte il 18 aprile in prima serata e che presenterà in coppia con Clementino.

«Sono sempre stato un casinista, tra attività di animazione, che ho svolto all’inizio della mia carriera, e quella di cantante rapper. Oggi mi ritrovo su questo importante palco e raccogliere l’eredità prima di Gigi & Ross e poi di Stefano De Martino non è impresa semplice. Non faccio il comico di mestiere, ma credo di essere portatore sano di allegria. Sono e sarò in questo contesto il più spontaneo possibile. È questa la mia cifra. Amo l’improvvisazione e nel mio modo di fare intrattenimento, anche nel privato, ci sono le imitazioni. Quando vado a cena con i miei colleghi e non solo, mi mettono a capotavola perché si divertono a vedermi fare le imitazioni anche degli stessi rapper. Ma su questo palco ci sono per continuare a imparare» ha dichiarato Clementino nel corso della presentazione del programma.

Per i dieci anni del fortunato show comico, la Rai ha messo in campo due personaggi amati dal pubblico. I due sono i padroni di casa che consentiranno a oltre quarantacinque artisti di alternarsi sul palco e far divertire il pubblico in studio e da casa nel corso delle otto puntate. Rivedremo gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di "Tale e Quale Show". Il trio arricchirà le puntate con sorprendenti performance musicali. Atteso anche il ritorno di Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ma nel team collaudato di “Made in Sud” entreranno nuovi comici che scopriremo nel corso dell’edizione.

Le sorprese non finiscono qui. Tra le new entry ci saranno Maurizio Battista e il rapper napoletano Livio Cori che nel corso delle puntate duetterà con Mavi. Nella prima puntata è prevista la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. Il programma, diretto da Sergio Colabona, è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel produzioni ideato da Nando Mormone e Paolo Mariconda. La sigla e le musiche del programma, diretto da Sergio Colabona, sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri, le coreografie sono di Fabrizio Mainini. La scenografia di Cappellini e Licheni è ispirata alle città bianche del Sud e richiama una piazza piena di luce e di allegria. Il colore è riservato agli interni delle case, dalle carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. Appuntamento, dunque, con l’allegria e la comicità.