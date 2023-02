Su Rai3 parte “La scelta”, il programma di Ezio Mauro

Decisioni che hanno segnato la storia del mondo e dell’Italia sono al centro del nuovo programma al via da lunedì 6 febbraio Simona De Gregorio







Decisioni che hanno segnato la storia del mondo e dell’Italia sono al centro del nuovo programma "La scelta", al via su Rai3 da lunedì 6 febbraio. Ezio Mauro, ex direttore de La Stampa e la Repubblica, ripercorrerà tre vicende che hanno avuto un forte impatto sui media, la coscienza comune, l’etica e la politica.

Comincerete da Eluana Englaro, come mai?

«È un caso emblematico. Ci sarà un’intervista al padre, Beppino, che per 17 anni si è battuto per far valere il diritto al “fine vita” della figlia, ridotta in stato vegetativo dopo un incidente d’auto. La sua è stata una battaglia, civile, giuridica, religiosa e politica. Ma soprattutto una scelta difficilissima, che lo ha dilaniato e che rispondeva al volere di Eluana».

Proseguirete poi con la sepoltura di Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine.

«Qui entra in gioco il dovere di una democrazia di dare sepoltura anche al più feroce degli uomini. Da Achille che restituisce il cadavere di Ettore a Priamo, è un gesto di civiltà e un atto di umanità. Nel caso di Priebke, nessuno voleva poccuparsene: né la Germania né l’Argentina, dove aveva vissuto prima di essere estradato in Italia. Finché lo Stato italiano ha affidato il compito di occuparsene all’allora prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, che ci spiegherà il duro attacco subito per aver autorizzato le esequie e la sepoltura segreta».

Infine, chiuderete con il golpe in Cile e la morte di Salvador Allende.

«Quest’anno ricorre il 50o anniversario della sua morte e avevamo la possibilità di parlare con la nipote Isabel: la sua militanza nella resistenza, la scoperta che l’amico di cui si fidava era una spia di Pinochet. Con lei ripercorreremo il ricordo di Allende, che non ha mai rinunciato all’idea di democrazia fino alla morte. Un uomo simbolo della scelta di non arrendersi anche quando tutto è perduto».