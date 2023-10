Su Real Time c’è “Toy inventor” con Flavio Montrucchio

Un appuntamento per grandi e piccini ci attende da domenica 29 ottobre alle 15.30 su Real Time. Si tratta di "Toy inventor": dedicato agli inventori di giocattoli, è condotto da Flavio Montrucchio. Durante le cinque puntate, 28 contendenti potranno presentare la loro creazione, ma solo uno potrà realizzare il sogno di vedere prodotto il proprio balocco, che verrà poi messo in vendita in tutti i negozi.

E a decretare chi sarà il vincitore sarà una giuria composta da quattro bambini, che dopo aver testato i giochi decideranno quale merita di andare in finale. Montrucchio li seguirà e li aiuterà ad esprimere al meglio il loro giudizio, e con ciascun inventore li osserverà da una stanza segreta mentre sono intenti a provare i giochi. E non è tutto. Ci sarà anche una giuria tecnica, composta da un direttore commerciale, un direttore marketing e un amministratore delegato, che valuterà ogni creazione secondo criteri di sicurezza, costi di produzione e presa sul pubblico. E potrà decidere di ripescare uno o più inventori per riportarli in gioco.