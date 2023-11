Su Real Time parte “Amore alla prova” con Giulia De Lellis

Quattro coppie in crisi decidono di scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge avrà, infatti, la possibilità di vivere per 14 giorni assieme a una nuova persona con caratteristiche che mancano al proprio compagno/a. E alla fine stabiliranno se continuare il loro rapporto o separarsi. Accade in "Amore alla prova - La crisi del settimo anno", al via su Real Time da mercoledì 15 novembre alle 21.20. Giulia De Lellis seguirà i protagonisti raccontando le loro vicissitudini, affiancata dal dottor Matteo Radavelli, terapeuta di coppia.

Giulia, perché le relazioni entrano in crisi?

«Purtroppo l’amore non vince su tutto. E dopo tanti anni succede che due persone stiano insieme ma non crescano nello stesso modo. Alla base di un rapporto duraturo occorrono stima, rispetto, sincerità e affetto».

Sono più propensi a mettersi in discussione gli uomini o le donne?

«In realtà entrambi hanno voglia di risolvere un problema, di affrontare un malessere. Le donne richiedono pazienza e attenzione. Gli uomini di avere un po’ più di libertà».

La terapia di coppia è utile?

«Sì, è un occhio esterno in grado di aiutare a ritrovare quell’obiettività che si perde stando in una relazione. Così come è di grande aiuto il confronto con qualcuno che vive il tuo stesso disagio».