Su Tv8 arriva “Game of talents” con Alessandro Borghese

I concorrenti di due squadre dovranno indovinare le doti di dieci talenti, prima che questi si esibiscano Tiziana Lupi







Per una volta Alessandro Borghese abbandona pentole e fornelli della sua amata cucina e debutta nella conduzione di un gioco. Si tratta di “Game of talents”, in onda su Tv8 il martedì in prima serata, dal 26 ottobre: i concorrenti di due squadre, capitanate da Mara Maionchi e Frank Matano, dovranno indovinare le doti di dieci talenti, prima che questi si esibiscano.

«Quando me lo hanno proposto ci ho pensato un po’ e poi mi sono detto: “Perché no?”. È una sfida e l’ho accettata con entusiasmo» dice Borghese. E aggiunge: «Questo show è divertente e mi consente di utilizzare la mia chiave ironica. E, comunque, un pizzico di cucina me la sono portata dietro, per esempio con il gioco “Bolle in pentola”».

A facilitare il compito dei concorrenti, racconta il conduttore, ci saranno gli indizi forniti, nelle diverse manche, da un parente, un amico o un personaggio famoso: «Se di un talento dicono che prima di esibirsi non può mangiare, potrebbe essere un mangiatore di fuoco oppure un ciclista acrobatico».

Sui suoi nuovi compagni di avventura, Alessandro sottolinea: «Sono due persone veramente squisite dal punto di vista umano e professionale. Mara la conosco da quando veniva a comprare la pasta fresca nel mio negozio. Con Frank, che è italo-americano come me, abbiamo una grandissima empatia e lo stesso approccio al gioco».

Sull’eventualità che “Game of talents” sia il punto di partenza di una nuova carriera da conduttore, Borghese conclude sorridendo: «Io sono un imprenditore gastronomico e faccio programmi che vanno bene. Tutto quello che arriva in seguito è fortuna: perché non cogliere le opportunità che si presentano?».