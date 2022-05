Su Tv8 arriva “Home Restaurant” con Giorgio Locatelli

Dal 23 maggio il nuovo cooking show condotto dallo chef giudice di "MasterChef" Antonella Silvestri







È stato il primo italiano a conquistare una stella Michelin all’estero e ora Giorgio Locatelli, lo chef varesino più famoso d’Inghilterra, conduce “Home Restaurant”, il nuovo cooking show in cui si sfidano appassionati di cucina e chef amatoriali della cucina casalinga.

Il programma, prodotto da Banijay Italia, andrà in onda da lunedì 23 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 19,15 in prima visione assoluta su Tv8. In ciascuna puntata due chef amatoriali e i loro rispettivi assistenti apriranno le porte della propria casa per mettersi alla prova in un duello all’ultimo piatto. Il loro lavoro verrà giudicato da chef Locatelli - ex giudice di “Masterchef Italia” - che saprà pronunciarsi in merito a quanto assaggiato ed eventualmente gradito.

Ogni puntata avrà un tema diverso, complice anche il fatto che la sfida è itinerante e coinvolge diverse località italiane. Gli home chef, inoltre, dovranno occuparsi non solo della cucina ma dell’ambiente: sala, mise en place, carta dei vini. Ogni volta, Giorgio Locatelli si presenterà a cena in compagnia degli avversari e di un ospite vip. L’atmosfera deve essere quella di un autentico ristorante.

Tra gli ospiti di “Home Restaurant” - scelti nel mondo della musica, del cinema, della televisione e dello sport - ritroviamo Costantino Della Gherardesca, Marisa Passera, Giancarlo Fisichella, Lucia Ocone, Caterina Guzzanti, Serena Grandi, Gianmarco Tognazzi, Mietta, Cristina Donadio e Ciro Ferrara.

Per vincere la gara gli sfidanti in gara dovranno superare tre step: il verdetto degli avversari, dell’ospite Vip e naturalmente di chef Locatelli. I chiamati in causa - anzi in giudizio - dovranno dichiarare quanto sarebbero disposti a spendere per la cena nell’Home Restaurant, in un range che va da 10 a 50 euro. Il vincitore della sfida - che sarà colui che avrà azzeccato in pieno il tema di puntata - sarà decretato da chef Locatelli che assegnerà un bonus da 25 euro.