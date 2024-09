Su Tv8, “Champions Night” e “Gialappa’s Night”

Ogni mercoledì, in chiaro, un match di Champions League tra squadre straniere Redazione Sorrisi







La Uefa Champions League, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su Tv8, l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per club: per la prima volta e per tutta la fase a girone unico, Tv8 propone, ogni mercoledì, in diretta alle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 18 settembre con la sfida tra Paris Saint-Germain e Girona.

La serata si apre con Tv8 Champions Night, con lo studio pre-partita, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio con loro troveremo Walter Zenga e Stefano De Grandis e, per la prima serata di coppa, ospiti d’eccezione Gianluca Zambrotta, Aldo Serena e il tifosissimo dell'Inter Nicola Savino.

Al triplice fischio finale, al via il post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. Ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00, gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo agli incontri delle squadre italiane.

La serata continua a mezzanotte con Tv8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band - con Marco Santin e Giorgio Gherarducci - torna al suo primo amore con la sua proverbiale irriverenza e goliardia applicata al calcio. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis, un’imitazione garanzia di risate e ilarità già apprezzata nell’ultima stagione di "GialappaShow".