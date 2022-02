Sul Nove torna “Fratelli di Crozza”

Lo show torna per una nuova edizione dal 18 febbraio in prima serata, anche in streaming su Discovery+ Antonio de Felice







Tra i programmi imperdibili del venerdì sera, e che nell’ultima stagione ha toccato picchi di 1,5 milioni di telespettatori a puntata, c’è "Fratelli di Crozza". Lo show torna per una nuova edizione dal 18 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.

Sono tanti i personaggi di successo interpretati da Maurizio Crozza che potremo rivedere nei nuovi appuntamenti, e tra questi ci sono Mattia Binotto, direttore sportivo della Scuderia Ferrari di Formula 1, e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un promo del programma andato in onda in questi giorni “spiegava” chi c’era dietro alla sua rielezione...

Altri video mostrano due divertenti novità che il comico genovese farà partire con la nuova stagione. Parliamo della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del virologo francese e premio Nobel Luc Montagnier, negli ultimi tempi tornato alla ribalta per le sue posizioni no vax. E questo è solo l’assaggio di quello che ci aspetta.