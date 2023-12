“Super Mario Bros – Il film” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, martedì 26 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Super Mario Bros - Il film -Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Finalmente gli idraulici più famosi del mondo arrivano in prima tv sul piccolo schermo: sono, l’avrete di certo capito, Mario e suo fratello Luigi. Gliene capiteranno davvero di tutti i colori!

Oliver Twist - Rete 4 - Ore 15.50

Rivivere le peripezie del piccolo Oliver, nato nel 1837 dalla fantasia di Charles Dickens, è sempre una grande emozione. Se poi il libro diventa un film, diretto da Roman Polanski nel 2005, meglio ancora… Nei panni del piccolo protagonista c’è Barney Clark.

Da Natale a Santo Stefano - Rai2 - Ore 21.20

I telespettatori di “Bar Stella” hanno già imparato a conoscere le qualità poliedriche di Stefano De Martino. La sua voglia di fare spettacolo tra musica, interviste, ricordi e canzoni si esprime oggi in questo speciale. Un regalo per tutti i suoi fan.

Al Bano - 4 Volte 20 - Canale 5 - Ore 21.20

Viene riproposto il concerto organizzato all’Arena di Verona per festeggiare gli 80 anni di Al Bano. Con lui sul palco, la sua famiglia e alcuni dei colleghi più legati a lui, come Gianni Morandi, Renato Zero e Iva Zanicchi

Natale in cucina - Food Network - Ore 21.00

Capitanati da Ernst Knam, i volti più noti della rete (da Damiano Carrara a Chiara Maci, fino a Marco Bianchi, Simone Rugiati e Csaba dalla Zorza) condividono con i telespettatori le loro ricette del cuore, regalando preziosi consigli per un menu da favola. Buon appetito!

La Sirenetta - Rai1 - Ore 21.30

Un classicissimo Disney, uscito nel 1989 e capace di vincere due Oscar per la Miglior canzone e la Miglior colonna sonora. Merito dell’incantevole Ariel e dei suoi coloratissimi amici… in fondo al mar!

Per chi vuole vedere altri film L'amore non va in vacanza - Sky Cinema Collection - Ore 18.55 Un poker d’assi (Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black) dà vita a un valzer sentimentale tra Los Angeles e la campagna inglese. Lieto fine d’obbligo. Barry London - IRIS - Ore 15.50 Per commemorare Ryan O’Neal, scomparso l’8 dicembre, niente di meglio che rivedere il suo film migliore, un elegatissimo e feroce affresco d’epoca firmato da Stanley Kubrick. I magnifici 7 - Rai 4 - Ore 21.20 Denzel Washington anima lo spettacolare remake di un celebre western del 1960. Guida un plotone di giustizieri “a fin di bene” impegnati contro i sicari di un affarista senza scrupoli. Jumanji - Benvenuti nella giungla - Rai Movie - Ore 21.10 film con Robin Williams fece epoca (era il 1995): questo prova a imitarlo con un cast simpatico, guidato da Dwayne Johnson, e qualche effetto speciale in più. Divertente.

