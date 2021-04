“Supernanny”, sul Nove i consigli di tata Lucia Rizzi

In ogni episodio incontrerà diverse famiglie, osserverà i comportamenti di grandi e piccoli e darà i suoi preziosi consigli. Lucia Rizzi Simona De Gregorio







I ragazzini a casa vi hanno messo a dura prova? Genitori, niente paura, in vostro soccorso accorre tata Lucia Rizzi, protagonista di "Supernanny", in onda sul Nove da domenica 25 aprile. In ogni episodio incontrerà diverse famiglie, osserverà i comportamenti di grandi e piccoli e darà i suoi preziosi consigli.

Lucia, secondo lei il lockdown che effetti ha avuto sui bambini?

«Credo che abbia fatto emergere e accentuare problemi già esistenti. In passato la felicità si costruiva sul nulla, sulla semplicità: si giocava con poco ed era una festa cucinare con le mamme o le nonne. Oggi invece i bambini hanno tutto ma non basta mai. E l’isolamento ha accresciuto il loro senso di disagio che spesso sfocia in rabbia».

Anche la didattica a distanza non è stata d’aiuto.

«Già, la scuola è anche socializzazione, contatto e scambio diretto. I genitori in smartworking a casa, poi, sono stressati. Ma se ci si continua a lamentare, i primi a risentirne sono i bambini. E poi parecchie tensioni si creano perché i genitori stanno troppo addosso ai ragazzi, mentre dovrebbero incentivarne l’autonomia. Una cosa sbagliatissima è fare i compiti insieme».

E poi i bambini chiusi in casa passano ore alla tv o al cellulare.

«Oggi i modelli sono gli influencer e le favole sono state soppiantate dai tutorial. Lasciare uno smartphone in mano a un bambino è molto pericoloso perché non ha gli strumenti per comprendere ciò che vede. Ai genitori consiglio di parlare con i figli. E a raccontarsi non devono essere solo i piccoli, ma pure i grandi, mostrando i propri sentimenti».