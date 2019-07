“Superquark”: le anticipazioni di mercoledì 31 luglio 2019

31 Luglio 2019 | 10:45 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana torna in prima serata su Rai1 mercoledì 31 luglio, Piero Angela con il suo “Superquark”. Si parte alle 21.25 dall'India, con un documentario della BBC che ci porta nella riserva di Bandhavgrarh, habitat perfetto per le tigri. Nella sua fitta giugna ospita più di 80 esemplari, tra cui Raj Bhera, madre di quattro cuccioli, seguita dalle telecamere per 220 giorni.

Guarderemo poi al futuro, in particolare quello degli ospedali che stanno sperimentando sistemi di intelligenza artificiale in grado di aiutare i medici su cui hanno indagato Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni.



Alberto Angela è al Johnson Space Center di Houston: il laboratorio dove vengono conservate le rocce raccolte sulla Luna dagli astronauti del progetto Apollo.

Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli sono andate a scoprire che ne è stato del sogno di Mary Shelley che con “Frankenstein” immaginò un mondo in cui fosse possibile ricongiungere le fibre nervose tra cervello e corpo.

Per quel che riguarda l'ambiente andremo a scoprire, a Rimini, come tenere pulito il mare e depurare le acque di fogna non sia un'impresa impossibile.

Robert Waldiger della Harvard Medical School prova a rispondere alla domanda che tutti ci poniamo «Cosa serve per essere felici?». È lui il protagonista dell'intervista di Barbara Bernardini, nonché il capo del più lungo e approfondito studio al riguardo.

Le telecamere del programma sono andate anche all'Istituto dove si effettuano test e collaudi sui giocattoli, per vedere a quali “torture” vengono sottoposti per ottenere la certificazione di sicurezza.

Rubriche

“Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, che spiegherà cosa sia l’effetto Mandela.

“Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, per vedere quali siano le parole longobarde della lingua italiana.

“Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini, con cui si parlerà della piaga degli aborti clandestini.

"La scienza in cucina'" con la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiegherà cosa ci sia di nuovo da sapere sulle allergie alimentari.