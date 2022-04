“Supertele – Leggero come un pallone”, il nuovo programma di Pierluigi Pardo

Lunedì 4 aprile debutta su Dazn un nuovo programma dedicato al calcio Redazione Sorrisi







Lunedì 4 aprile debutta su Dazn "Supertele - Leggero come un pallone", un nuovo programma dedicato al calcio condotto da Pierluigi Pardo.

Nella Square di Dazn, Pardo con i suoi ospiti accompagnerà i telespettatori nelle analisi delle partite del lunedì sera e di quelle di tutto il weekend nel segno della leggerezza, della competenza e della contaminazione con il mondo della cultura e dello spettacolo.

Il nome del programma prende ispirazione dagli iconici palloni Super Tele della Mondo, quelli leggerissimi che hanno accompagnato la passione calcistica di intere generazioni.

Leggerezza, originalità e passione per il pallone guideranno i momenti di confronto e approfondimento che accenderanno l’atmosfera della Square. Ogni settimana grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura parleranno con Pardo del campionato e della propria passione per il calcio. Insieme a loro, Ciro Ferrara e i talent di Dazn. Gli spettatori troveranno le immagini esclusive dei match, le interviste one to one con i grandi personaggi del mondo del calcio, il punto di vista di artisti, sportivi e intellettuali.

Bruno Pizzul tornerà ogni settimana a raccontare gli highlight del campionato nella rubrica “Tutto molto bello”, Luca Marelli con la sua moviola spiegherà gli episodi arbitrali più interessanti del weekend e Federica Zille proporrà i momenti più curiosi ed emozionanti della giornata.