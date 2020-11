“Tale e Quale Show”, la giuria conduce l’ottava puntata

05 Novembre 2020 | 15:26 di Alessandro Alicandri

Siete pronti alla nuova puntata di "Tale e Quale Show - Il torneo" su Raiuno? La conduzione del 6 novembre, in attesa che Carlo Conti torni in ottime condizioni di salute dopo la notizia della sua posiitività al coronavirus, vedrà una conduzione corale: dopo aver visto il conduttore da casa in collegamento la scorsa settimana, vedremo per la prima volta al timone la giuria classica formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello con Gabrielle Cirilli, giurato e protagonista con le sue folli imitazioni. In puntata verrà ricordato Gigi Proietti e continuerà il torneo.

Ecco le esibizioni della seconda serata: Virginio sarà Franco Simone, Barbara Cola sarà Anastacia, Jessica Morlacchi sarà Katy Perry, Francesco Monte imiterà Raf, Lidia Schillaci sarà Antonella Ruggiero, Carolina Rey farà Geri Halliwell, Sergio Muniz interpreterà David Bowie, Giulia Sol invece Anna Tatangelo, Agostino Penna e Pago invece vestiranno i panni di Renato Zero.