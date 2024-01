“Tali e quali” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, sabato 13 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

C'è posta per te - Canale 5 - Ore 21.20

La prima puntata è andata in onda 24 anni fa, il 12 gennaio 2000. Quella di stasera è la numero 265, e la prima della ventisettesima edizione. Bastano questi dati per dare un’idea dell’affetto del pubblico verso il people show di Maria De Filippi, che stasera riparte con il suo collaudato menu: emozioni e grandi ospiti.

33 giri - Dallamericaruso - Sky Arte - Ore 19.10

Il programma che rievoca genesi e retroscena dei più celebri dischi della musica italiana è dedicato oggi allo splendido album dal vivo registrato da Lucio Dalla nel 1986 a New York.

Tali e Quali - Rai1 - Ore 21.25

Rieccolo! Lo show di Carlo Conti per imitatori non famosi, che parte stasera con la terza edizione, è ormai un piccolo classico. In ogni puntata dieci concorrenti si sfidano: chi vince va in finale. E a dare spettacolo ci pensano anche i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Whitney Houston - Una voce dal cielo - Nove - Ore 21.25

Una cantante leggendaria, una donna tormentata. Stiamo parlando di Whitney Houston, l’artista americana stroncata nel 2012 da un collasso cardiaco a soli 48 anni. Questo film di Nick Broomfield ripercorre con interviste e materiale d’archivio la sua straordinaria carriera ma anche la sua fragilità interiore.

Giusina in cucina - Food Network - Ore 15.50

Più che una cuoca, Giusi Battaglia è una vera ambasciatrice della cucina siciliana (soprattutto palermitana). Partono oggi le puntate inedite del suo ormai celebre programma, e anche in questa nuova edizione vi sembrerà che i profumi delle sue ricette escano dallo schermo per invadere la vostra casa!

Sing - Italia 1 - Ore 21.20

Uno dei film d’animazione più spassosi degli ultimi anni. Ne è protagonista il koala Buster Moon, impresario a un passo dal fallimento, che organizza una gara canora per animali…

Per chi vuole vedere altri film Un sacco bello - Cine34 - Ore 19.15 Primo, indimenticabile film di Carlo Verdone, ambientato a Roma a Ferragosto e scandito da alcune sue macchiette (il coatto, l’imbranato, l’hippy) diventate veri classici. Il fuggitivo - IRIS - Ore 21.00 Accusato di aver ucciso la moglie, uno stimato chirurgo (Harrison Ford) evade e cerca in ogni modo di trovare il vero colpevole... Un’avventura indiavolata diretta da Andrew Davis. War Horse - TV 2000 - Ore 21.20 Una storia fatta apposta per entusiasmare un sognatore come Steven Spielberg: quella di un cavallo che si ritrova incredibilmente ad attraversare mille peripezie nel corso della Grande guerra. Scuola di polizia - Twentyseven - Ore 21.00 1984: esce il primo capitolo di una saga demenziale che durerà 10 anni e 7 film. Al centro della storia, l’addestramento di una sgangherata compagnia di aspiranti tutori dell’ordine.

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 10.35 Discesa femminile (Rai Sport, Eurosport)

BASKET: SERIE A

ore 20.30 Cremona-Trento (Dazn)

CALCIO: SERIE A

ore 15.00 Genoa-Torino (Dazn)

ore 18.00 Verona-Empoli (Dazn)

ore 20.45 Monza-Inter (Sky Calcio, Dazn)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 13.30 Chelsea-Fulham

ore 18.30 Newcastle- Manchester City (Sky Sport Uno)

CICLISMO

ore 18.30 Campionati Europei (Eurosport 2)

GOLF