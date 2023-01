“Tali e quali”, lo show di Carlo Conti riservato ai concorrenti non famosi

La 12a edizione di “Tale e quale show” si è da poco conclusa e ora sta per cominciare la terza di “Tali e quali” Stefania Zizzari







Carlo, è pronto a fare un’intervista “tale e quale” alle precedenti che abbiamo fatto per la partenza del suo programma?

«Come no? In effetti, se facciamo un conto, solo in questa stagione avremo fatto alla fine ben 16 puntate di “Tale e quale” e... derivati. Speriamo che non siano come i derivati bancari!».

Come si arriva a 16?

«Otto puntate di “Tale e quale” e poi quelli che si chiamano gli “spin off”: cinque puntate di “Tali e quali”, la puntata di “Natale e quale” e poi, dopo il Festival, due appuntamenti con “Tale e quale a Sanremo”, dove torneranno i vip».

Andiamo per ordine. Il prossimo appuntamento, dal 7 gennaio, è “Tali e quali”.

«È la versione del programma con i concorrenti che non sono vip ma persone che nella vita fanno tutt’altro e vengono a presentare la loro capacità di imitare cantanti famosi».

Andiamo con le domande “tali e quali” alle scorse interviste: in quanti si sono presentati?

«Tra probabili e improbabili sui 200».

Improbabili?

«Visto il successo dell’edizione di quest’anno di “Tale e quale” abbiamo capito che la chiave dell’allegria e del divertimento è fondamentale per questo programma. E abbiamo premuto ancora di più il pedale sulla leggerezza. Tanto è vero che in questa edizione di “Tali e quali” porteremo dei ripetenti ulteriori: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono stati “degradati” da vip a nip e vediamo se riusciranno a cavarsela meglio. Ovviamente la chiave è sempre quella della commedia».

Quali sono i personaggi più imitati?

«Con i Vasco Rossi e i Celentano potremmo fare delle puntate monotematiche! Tra le donne ci sono molte Amy Winehouse e vari tentativi di Laura Pausini. Anche la Nannini è abbastanza gettonata».

I personaggi più originali?

«Una ragazza ha fatto Ana Mena, che non è così comune, poi Sergio Cammariere e c’è anche qualche Alberto Camerini».

Lei chi imita bene?

«Bene nessuno. Quello che mi viene meno male potrebbe essere Zucchero».

E suo figlio Matteo la imita?

«No, ma ha orecchio per la musica: si diverte a ripetere i jingle delle radio e quando ascolta una canzone riesce a memorizzare subito la melodia».

Nella storia della tv qual è l’imitatore che ha più amato?

«Alighiero Noschese senza dubbio. Sono cresciuto con quella televisione: era un assoluto numero uno e mi emoziona sempre pensare che Loretta Goggi abbia lavorato tanto con lui».

A proposito di Loretta, la giuria della nuova edizione di “Tali e quali” rimane la stessa?

«Sì, tornano Loretta con Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Poi ci sarà un quarto giudice “tale e quale” a qualcuno. Nella prima puntata, per esempio, le anticipo che avremo ben due giudici in più: Adriano Celentano e Alessia Marcuzzi. Uno potrebbe essere vero e uno imitato... chissà chi sarà il vero e chi l’imitato (ride)?».

Arriviamo ora alla novità: “Tale e quale a Sanremo”.

«Saranno due puntate in onda il 18 e il 25 febbraio subito dopo il Festival. I protagonisti saranno i vip di questa e delle passate edizioni. Anche qui la giuria è confermata ma ci sarà nella prima puntata Leonardo Pieraccioni al posto di Giorgio Panariello, che è impegnato in teatro, e un quarto giudice tale e quale a Roberto Benigni, mentre nella seconda puntata ritorna Panariello e il quarto giudice sarà tale e quale a Antonino Cannavacciuolo, che fu mio ospite a Sanremo».

La sua canzone del cuore del Festival di Sanremo?

«Se chiudo gli occhi la prima immagine che mi viene in mente è quella di un signore con un cappellino che cantava un capolavoro: “4 marzo 1943”. Era ovviamente Lucio Dalla. E poi ci sono le canzoni dei Festival che ho fatto io: ogni volta che le ascolto mi ricordo tutto quello che è successo in quei giorni, con gioia e con soddisfazione».

Anche questo gliel’ho già chiesto: dopo tutte queste puntate di uno stesso programma, ha mai un momento di stanchezza?

«No, anche perché quello che succede in scena con la giuria è improvvisato. Le esibizioni sono provate, è vero, ma in diretta arriva l’emozione ed è tutto imprevedibile. Insomma c’è sempre quella variabile che ti consente di partecipare in maniera attiva al programma, mai in maniera automatica».

Dopo il successo dell’ultima edizione di “Tale e quale” sono già cominciate ad arrivare le autocandidature?

«Sì, e nel tempo si è capito che non serve tanto essere bravi, ma che si può uscirne bene con il divertimento e la voglia di stare al gioco. Da parte nostra poi la cosa più difficile è creare l’equilibrio giusto nella composizione del cast».

Finita questa full immersion in “Tale e quale” cosa l’aspetta?

«Ci saranno i David di Donatello e poi ad aprile spero di far tornare qualche puntata di “I migliori anni”. Ci terrei molto, è tanto che quel programma è fermo».

Chiudiamo l’intervista in maniera diversa dalle altre: la sua pressione come va?

«(Ride) Bene, grazie. Si riferisce alle foto che io e Panariello abbiamo postato sui social mentre ci misuravamo la pressione?».

Sì, certo.

«Era un gioco per dire che un tempo parlavamo di donne e motori, ora di pressione, di colesterolo e di menù del ristorante, che non riusciamo più a leggere se non illuminandolo con la torcia del telefonino. È che, come dice Leonardo Pieraccioni, “passare dalla caipirinha (cocktail alcolico, ndr) alla Tachipirina è un attimo!”».