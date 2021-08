“Techetechete’” ad agosto ci fa rivere la storia di Sanremo

Sanremo non è importante solo in se stesso, ma anche perché ha ispirato tanti eventi, più e meno a lui simili. Questa “mania festivaliera” ha avuto un picco negli Anni 70 e 80, che viene esplorato in questa puntata curata da Luca Rea. Rivedremo eventi come la Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, Pesaro Musica Estate, Azzurro… Naturalmente non mancano in questi “mini-Sanremo” anche grandi protagonisti del Festival. A partire da Pippo Baudo, il recordman tra i conduttori (13 edizioni…), che coglieremo in un curioso momento alla Mostra di Venezia del 1978, quando, per un equivoco, quasi litigò con il vincitore Franco Simone.