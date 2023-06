“Techetechete’”, ci siamo: riparte lo show dei ricordi

Mercoledì 7 giugno torna su Rai1 il programma dedicato alla tv del passato. E quest’anno c’è una bella novità... 1964 - Gianni Morandi e Rita Pavone Barbara Mosconi







Si parte mercoledì 7 giugno e si va avanti (quasi) ininterrottamente fino a venerdì 8 settembre. L’appuntamento è ormai il più classico dell’estate televisiva: “Techetechete’”, un titolo coniato appositamente per questa trasmissione che, fiore all’occhiello della Rai, valorizza il patrimonio custodito nell’immenso archivio della tv di Stato, le famose Teche. Alla fine della stagione saranno poco meno di 90 puntate. Tutte da collezione.

«La formula è rodata» spiega Sara Veneto, capostruttura della prima serata e dell’intrattenimento Rai. «Si basa su un grandissimo lavoro di ricerca fatto dai nostri autori, ma non solo. Le puntate hanno tutte un filo tematico che le percorre dall’inizio alla fine, sia che riguardino un personaggio o che siano incentrate su un tema particolare».

Quest’anno, però, c’è una grande novità. “Techetechete’” trova una sponda anche in prima serata. Dopo metà luglio, il sabato sera, sono in calendario sei puntate speciali, “Techeteche show”, della durata più che doppia (circa due ore) condotte da Flavio Insinna.

«Ci siamo lanciati con sei appuntamenti diversi, ambientati in esterna con Flavio Insinna che sarà il narratore. Andremo con lui nei luoghi di un grande personaggio dello spettacolo a cui dedicheremo di volta in volta una monografia. Un lavoro fatto in collaborazione con la direzione Teche Rai, e per l’occasione presenteremo chicche di materiale rarissimo». Primo nome in lista: Gianni Morandi con partenza da Monghidoro, suo paese natale sull’Appennino emiliano. Quindi toccherà a Claudio Baglioni e Gigi Proietti.

Ma intanto, nell’attesa, il 7 giugno debutta su Rai1 il format tradizionale. Protagonista della prima puntata il grande Pippo Baudo, che proprio quel giorno compirà 87 anni: «Baudo è la storia della nostra Rai, l’ha attraversata sin dalle origini, il suo compleanno è l’occasione per regalare agli spettatori momenti storici e indimenticabili della televisione. Attingere alle Teche Rai è attingere a un patrimonio comune collettivo» continua Sara Veneto. A seguire c’è l’elenco di tanti altri anniversari celebrati “televisivamente” di sera in sera con puntate dedicate a nomi famosi dello spettacolo italiano: Raffaella Carrà (anche lei nata a giugno), Anna Magnani per i 50 anni dalla morte, il coreografo Gino Landi scomparso a gennaio, Mariangela Melato a 10 anni dalla morte, Sergio Endrigo che avrebbe compiuto 90 anni proprio quest’anno, Alberto Sordi nel ventennale della scomparsa, Lelio Luttazzi che nel 2023 avrebbe festeggiato i 100 anni. E pure “I promessi sposi” in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, qui ricordati con le immagini dello sceneggiato di Sandro Bolchi e con le parodie del Trio composto da Marchesini, Lopez e Solenghi.

Altre puntate saranno incentrate su temi e parole chiave (le stagioni, il viaggio, la pubblicità, la passione, l’amore) e si svilupperanno attingendo a telegiornali, documentari e film. Il materiale è inesauribile. Il sabato l’appuntamento fisso è con una puntata musicale dedicata a un cantautore (o a una coppia di cantautori) che hanno fatto la storia della musica italiana. «Stiamo studiando puntate sul Festival di Sanremo incentrate sulle nuove generazioni, sui cantanti famosi che sono emersi grazie a quella vetrina, dando spazio ai nomi contemporanei e non solo a quelli già molto noti».

La squadra di “Techetechete’” è al lavoro incessantemente: al completo sono una ventina di persone tra cui 12 autori: ognuno dei quali impiega circa due o tre settimane tra ricerche e montaggio per completare una puntata della durata di 45 minuti.«Ci sono molti filmati dimenticati che scoviamo nello sterminato materiale d’archivio e facciamo digitalizzare appositamente» spiega Sara Veneto. Un esempio? «Tra le varie chicche d’epoca abbiamo riversato da pellicola dei video che risalgono alla metà degli Anni 70 per una puntata dedicata allo Zecchino d’Oro: si vede Cristina D’Avena che canta nel Piccolo Coro dell’Antoniano dove lei restò anche dopo la vittoria da solista con “Il valzer del moscerino”. Sono filmati non più andati in onda».

Tanto lavoro non finirà a settembre, ma continuerà anche nei mesi successivi: il prossimo anno, infatti, si festeggeranno i 70 anni dalla nascita della Rai. «Sarà un anniversario importante e ovviamente anche “Techetechete’” lo celebrerà».