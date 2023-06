“Techetechete’” dedica una puntata a Raffaella Carrà

Sabato 17 giugno, una puntata interamente dedicata a una delle più grandi artiste dello spettacolo italiano Barbara Mosconi







Sabato 17 giugno "Techetechete’" rende omaggio a Raffaella Carrà (scomparsa il 5 luglio 2021), che il 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni. Una puntata interamente dedicata a una delle più grandi artiste dello spettacolo italiano. Titolo: "Passo Carrabile". Autore, Massimiliano Canè, super esperto di storia della tv nonché provetto ricercatore di “chicche” d’archivio inedite.

«Ci saranno tante canzoni, una dietro l’altra, mixate fra loro con una logica precisa, e insieme spezzoni di alcuni film dove la Carrà ha recitato sin da quando era bambina» spiega l’autore. Sarà quindi un ricordo soprattutto musicale, con brani e balletti, in particolare quelli meno noti, e con le sigle dei suoi programmi, come "Ricomincio da due". «I successi maggiori verrano riproposti in più versioni. Per esempio di "Pedro" esistono almeno sei o sette varianti!». Tra le “chicche” scovate nello sterminato patrimonio delle Teche Rai, un’intervista alla Carrà quando nei primi Anni 70 da via Asiago conduceva alla radio "Gran varietà".