“Telethon”: sulle reti Rai al via la maratona benefica

12 Dicembre 2019 | 12:12 di Simona De Gregorio

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la solidarietà. Per otto giorni le reti della tv di Stato saranno impegnate nella maratona "Telethon", giunta alla 30a edizione.

Si inizia sabato 14 dicembre alle 8.30 con "Unomattina in famiglia" per chiudere sabato 21 con lo speciale "Soliti ignoti", in onda alle 20.30 e condotto da Amadeus.

Il clou dell’evento è però previsto per sabato 14 alle 20.30, sempre sulla rete ammiraglia, con "Festa di Natale". Una serata condotta per la terza volta consecutiva da Antonella Clerici, affiancata dal presentatore e musicista Paolo Belli e la sua band. Durante il programma Luca Zingaretti presenterà il suo nuovo corto per Telethon prodotto da Rai Cinema, di cui è autore, regista e protagonista. In studio ci saranno inoltre 20 bambini che rappresenteranno i tanti piccoli che sono stati curati in questi ultimi 30 anni grazie alla ricerca finanziata dalla Fondazione Telethon.

Moltissimi i volti televisivi coinvolti per tutta la durata della maratona. Tra loro, Arianna Ciampoli, Eleonora Daniele, Camila Raznovich, Gigi e Ross, Ingrid Muccitelli, Alberto Matano, Beppe Convertini, Lorena Bianchetti, Alessandro Greco e Carlotta Mantovan.

Per il pubblico da casa che volesse contribuire a questa iniziativa di solidarietà, è già attivo il numero 45510. Inoltre è possibile donare anche sul sito www.telethon.it. Senza dimenticare che dal 15 al 21 dicembre la Fondazione sarà presente in oltre 3.000 piazze di tutta Italia con la vendita benefica dei cuori di cioccolato.