Teresa Mannino debutta con tre spettacoli sul Nove

Dopo un silenzio causa Covid, Teresa Mannino, siciliana di nascita ma milanese d’adozione, torna in tv e debutta sul Nove in prima serata con tre suoi lavori teatrali. Venerdì 10 settembre andrà in onda in prima tv "Sento la terra girare", il 17 ci sarà "Sono nata il ventitré" e con data ancora da decidere "Terrybilmente divagante".

Teresa, quanto le manca il pubblico da 1 a 10?

«Centocinquantamila... che sono di solito quelli che mi vengono a vedere a teatro! Sto facendo molta fatica, ma mi stimola scrivere il nuovo spettacolo perché non vedo l’ora di rincontrarli».

Di cosa parla "Sento la terra girare"?

«È un’analisi comica sugli atteggiamenti folli di noi esseri umani nei confronti di quello che ci sta capitando».

Non è facile far ridere su certe questioni.

«Certo, il lavoro sul testo è stato efficace, ma conta tanto il contributo del pubblico, ecco perché mi manca. Poi adoro l’improvvisazione, è la parte che mi diverte di più».

"Sono nata il ventitré" è un suo classico.

«È una finestra sulla mia infanzia, i traumi. E lì era già comico raccontare quella dei bambini negli Anni 70 rispetto ad oggi. Allora se sbagliavi ti arrivava lo zoccolo sulla fronte! Oggi non li puoi rimproverare a voce troppo alta perché i vicini ti guardano e dicono “poverino”».

Dall’inizio della pandemia è tornata a vivere a Palermo. Le manca un po’ Milano?

«È una città che mi ha sempre emozionato, ci tornerò presto, mi mancano i milanesi e non vedo l’ora di prenderli di nuovo in giro».

Televisione e teatro, ma il cinema?

«Ho appena finito di girare "Io e mio fratello", un film del regista Luca Lucini che dovrebbe uscire la prossima primavera».