“The American Way – Texas”, il football americano su Dazn

Antonio de Felice







C’eravamo anche noi lo scorso 20 dicembre in una della sale del cinena Anteo di Milano per l’anteprima del primo episodio di “The American Way”. Stiamo parlando dell’apprezzata miniserie sul football americano, curata da Francesco Costa, giunta alla seconda stagione e disponibile in esclusiva su Dazn da sabato 24 dicembre.

L’autore, giornalista e vicedirettore del quotidiano online “Il Post”, nella puntata d’esordio ci ha condotto per mano in un viaggio nel Texas tra Dallas e Austin. E così siamo entrati in contatto con i personaggi, alcuni di loro legati al mondo del football americano, che hanno fatto la storia di questo importante Stato ma anche con quelli che hanno contribuito a costruire la leggenda dei Dallas Cowboys e l’affermazione dei popolari Texas Longhorns che militano nel campionato universitario NCAA.

Le parole dei diversi protagonisti intervistati svelano il coinvolgimento emotivo e il senso di appartenenza verso lo sport più popolare degli Stati Uniti. Una prima puntata che va in onda per la vigilia di Natale, proprio nel giorno in cui per la Week 16 della NFL si sfidano i Philadelphia Eagles e i Dallas Cowboys, gara che potremo seguire in diretta sulla app di Dazn dalle ore 22.25.