“The Floor”: in 100 a giocare con i The Jackal

Da martedì 2 gennaio per sei serate (la seconda giovedì 4, le altre sempre al martedì) arriva su Rai2 “The Floor”, quiz ideato dal creatore del “Grande Fratello” John de Mol. Alla guida troveremo Ciro Priello nelle vesti del presentatore, mentre al suo fianco ci sarà Fabio Balsamo. Amici, attori, compagni di scena qui e con il gruppo The Jackal.

«A me diverte molto condurre, sono quello più istituzionale e questo vestito mi cade bene. Poi ho pure la passione musicale, infatti la sigla l’ho scritta e prodotta io» spiega Ciro che, tra l’altro, non solo ha composto la sigla, ma la canta pure.

Le regole fondamentali del gioco sono semplici: «Ci sono 100 concorrenti e un pavimento fatto da 100 caselle. Ogni giocatore è specializzato in una materia. “The Floor” (ossia “il pavimento” in inglese, ndr) ne sceglie uno in maniera casuale. Quest’ultimo sfida poi un altro concorrente e uno dei due viene eliminato. Alla fine ne rimarrà solo uno». In totale 99 sfide e in palio un premio da 100 mila euro. «Ogni partecipante porta in trasmissione un argomento specifico. Però se sfida a duello il vicino e vince, perde la sua materia e acquisisce quella dell’altro. Alla fine devi sapere un po’ tutto, è un quiz di cultura generale» continua Ciro. «Sono stati fatti tantissimi provini, le categorie sono venute fuori attraverso gli hobby e le passioni».

Con Ciro, come dicevamo, c’è Fabio Balsamo, nel ruolo di co-conduttore o “tuttologo”. «Ci siamo inventati questa figura che nasce dalla vita reale» spiega. «Spesso quando siamo insieme racconto a Ciro delle curiosità, gli mostro animali singolari, gli spiego fenomeni del corpo umano. Così nel quiz quando si parlerà di un dato argomento io proverò a dare delle informazioni. Il tutto condito con ironia e sarcasmo». Fabio sarà seduto ai lati del pavimento dietro una scrivania e con un librone davanti: «Tutti gli approfondimenti che racconto sulle materie sono imparati a memoria. Sul librone ci sono, invece, le curiosità sulla vita dei concorrenti: imparare a memoria gli approfondimenti di 100 concorrenti è impossibile. Ah, e poi c’è pure il segreto dell’eterna giovinezza, ma quello me lo tengo per me (ride)!».

E su quali categorie potrebbero sfidarsi Ciro e Fabio? «Io sono un grandissimo esperto di Michael Jackson, potrei dire con precisione le sue canzoni e ripetere persino le coreografie degli show e dei videoclip» dichiara Ciro. E Fabio: «Mi piacerebbe presentarmi su una categoria che non c’entra col mio lavoro, quindi biologia». La sfida è aperta.